Lando Norris heeft in Abu Dhabi beslag gelegd op zijn eerste wereldkampioen in de Formule 1. Zijn moeder werd na afloop veelvuldig in beeld gebracht, zo zag ook Viaplay-analist Christijan Albers.

Max Verstappen won de race in Abu Dhabi, maar verloor desalniettemin de wereldtitel aan Lando Norris. De Brit kwam als derde over de streep en stelde daarmee zijn kampioenschap veilig. Na afloop van de race werd logischerwijs de familie van Norris veelzijdig in beeld gebracht. Bij Viaplay vertelde Albers over Norris en McLaren: "Ze hebben alles gehaald wat ze moesten halen", klinkt het. "Maar als je er een beetje naar gaat kijken, was het niet foutloos. Het team was soms matig, de coureurs waren soms matig. De communicatie was echt heel slecht naar de journalisten toe, waardoor het team wat nerveus werd."

Artikel gaat verder onder video

Margarida Corceiro, de vriendin van Lando Norris

Hij vervolgt: "Maar Norris heeft best wat over zich heen gekregen. Hij zou nerveus zijn, mentaal niet sterk zijn. Dat was ook niet altijd helemaal eerlijk. Dit was het moment waarop hij het moest laten zien en hij heeft het laten zien. Hij is nu wereldkampioen." Dan wordt de moeder van Norris weer in beeld gebracht: "Die moeder weer, echt ongelofelijk. Pak dan zijn vriendin. Ik weet niet of je zijn vriendin hebt gezien, maar die ziet er wat beter uit. Sorry, sorry, sorry." Norris is samen met Margarida Corceiro, een Portugees model, influencer en actrice.

Gerelateerd