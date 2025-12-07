Brown reageert op wereldtitel Norris: "Als je Max kan verslaan, heb je het goed gedaan"
Brown reageert op wereldtitel Norris: "Als je Max kan verslaan, heb je het goed gedaan"
Na een zinderend en zenuwslopend jaar voor het team van McLaren wisten ze eindelijk met Lando Norris toch aan het langste eind te trekken. Zak Brown geeft na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi zijn eerste reactie op de titel voor zijn pupil.
Lange tijd moest het team van McLaren toch gaan vrezen op de aanstormende Verstappen in het wereldkampioenschap, maar bij het vallen van de vlag trekt het team van Brown dan toch aan het langste eind met Norris als wereldkampioen van 2025. "Het was een geweldig kampioenschap en het was een lang kampioenschap. Het was geweldig om te racen met Lando en Oscar. Ik kan niet heel veel blijer zijn dan dit. Het voelt heel goed om het op deze manier te winnen. Het was een stressvolle race. Max is geweldig en Red Bull is geweldig. Als je hen kan verslaan, heb je het heel goed gedaan."
Verstappen nooit vergeten
De Amerikaanse McLaren-chef refereert aan het eigen vorige seizoen en wist daardoor ook dat het nog altijd niet gedaan was met Verstappen, zelfs toen hij 104 punten achterstond: "Het was een heel lang seizoen. Je hebt gezien wat we vorig jaar hebben gedaan en hoeveel sneller we zijn geworden. Als je dan op de helft van het jaar hoort dat Max er al uit ligt... Dat was duidelijk niet het geval. Uiteindelijk zijn het slechts twee punten. Je hebt ups en downs in de sport. Ik ben blij dat we gewonnen hebben."
Piastri
Ten slotte krijgt hij nog de vraag hoe het is om kind van de club Norris nu met de beker te zien, waarna hij opvallend juist over Piastri begint: "Het is geweldig. Oscar en Lando op jonge leeftijd vinden, waarna ze nu zeven races winnen. Ik kan niet wachten tot Oscar zijn kampioenschap wint, want hij is een duidelijke wereldkampioen. Oscar reed ook een geweldige race."
