start, abu dhabi, verstappen, norris, piastri

FIA deelt straf uit na incident tussen Norris en Tsunoda tijdens Grand Prix van Abu Dhabi

Jan Bolscher
De FIA heeft meer laten weten over het moment van Lando Norris en Yuki Tsunoda. De McLaren-coureur leek de Red Bull Racing-coureur naast de baan in te halen, waarna de wedstrijdleiding liet weten dat er naar het moment gekeken werd. Inmiddels is er uitspraak gedaan.

Norris maakte een vroege pitstop in de Grand Prix van Abu Dhabi, waarna hij achter een sloot auto's uit het middenveld terechtkwam. De Brit wist zich in hoog tempo een weg door het veld te slaan, waarna hij alleen Tsunoda nog voorbij moest. De Japanner kneep behoorlijk naar de zijkant, waarna Norris naast de baan aan hem voorbij ging. De wedstrijdleiding keek vervolgens naar zowel Tsunoda als Norris.

Bij Tsunoda ging het om het van de baan duwen van een andere coureur, terwijl er naar Norris werd gekeken vanwege het inhalen naast de baan. Inmiddels is er meer bekend. Tsunoda heeft een tijdstraf van vijf seconden gekregen. Bij Norris hoeft volgens de wedstrijdleiding verder niets te gebeuren.

