FIA deelt straf uit na incident tussen Norris en Tsunoda tijdens Grand Prix van Abu Dhabi
FIA deelt straf uit na incident tussen Norris en Tsunoda tijdens Grand Prix van Abu Dhabi
De FIA heeft meer laten weten over het moment van Lando Norris en Yuki Tsunoda. De McLaren-coureur leek de Red Bull Racing-coureur naast de baan in te halen, waarna de wedstrijdleiding liet weten dat er naar het moment gekeken werd. Inmiddels is er uitspraak gedaan.
Norris maakte een vroege pitstop in de Grand Prix van Abu Dhabi, waarna hij achter een sloot auto's uit het middenveld terechtkwam. De Brit wist zich in hoog tempo een weg door het veld te slaan, waarna hij alleen Tsunoda nog voorbij moest. De Japanner kneep behoorlijk naar de zijkant, waarna Norris naast de baan aan hem voorbij ging. De wedstrijdleiding keek vervolgens naar zowel Tsunoda als Norris.
Bij Tsunoda ging het om het van de baan duwen van een andere coureur, terwijl er naar Norris werd gekeken vanwege het inhalen naast de baan. Inmiddels is er meer bekend. Tsunoda heeft een tijdstraf van vijf seconden gekregen. Bij Norris hoeft volgens de wedstrijdleiding verder niets te gebeuren.
Gerelateerd
Net binnen
Norris pakt wereldtitel 2025, Red Bull-vraagtekens rondom toekomst Marko en Lambiase | GPFans Recap
- 52 minuten geleden
Camera vangt schitterend moment Antonelli en Verstappen: "Maat, niet doen"
- 1 uur geleden
'Toekomst Lambiase als engineer Verstappen wordt in de winter besproken'
- 1 uur geleden
- 5
Verstappen blij voor Norris na pakken eerste titel: "Hopelijk een groot feest"
- 2 uur geleden
Dit is wat de ouders van Lando Norris zeggen over zijn F1-titel
- 3 uur geleden
- 3
Verstappen geïrriteerd na vraag over Barcelona: "Nu geef je me een stomme grijns"
- 3 uur geleden
- 14
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- Vandaag 11:22
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november