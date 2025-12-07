Russell is bereid 'aartsrivaal' Verstappen aan de wereldtitel te helpen in Abu Dhabi
Russell is bereid 'aartsrivaal' Verstappen aan de wereldtitel te helpen in Abu Dhabi
George Russell hoopt in de Grand Prix van Abu Dhabi te kunnen profiteren van eventuele spelletjes van Max Verstappen. De Nederlander is er immers alles aan gelegen dat de Mercedes-coureur op het podium weet te komen.
Max Verstappen vangt de Grand Prix van Abu Dhabi aan vanaf pole position, met Lando Norris aan zijn zijde. De tweede startrij wordt gevormd door Lando Norris en George Russell. Die laatstgenoemde hoopt te kunnen profiteren van eventuele spelletjes van Verstappen. Als de Nederlander de race weet te winnen, is het voor hem noodzakelijk dat Norris niet op het podium eindigt, als Verstappen beslag wil leggen op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Het is daarom goed denkbaar dat de Limburger gaat proberen het tempo in de race te drukken.
Russell hoopt op spelletjes Verstappen
Dat is in ieder geval wel de verwachting van Russell: "Ik sta er eerlijk gezegd hetzelfde in als iedere andere race", klinkt het bij Sky Sports. "Ik weet wat er voor die drie op het spel staat, maar ik denk dat je het moet zien als een normale race. Onder normale omstandigheden hebben wij niet de snelheid om het gevecht aan te gaan. Maar als de volgorde van de top drie hetzelfde is na de eerste ronde van de race, kan ik me niet voorstellen dat Max aan de horizon zal willen verdwijnen. Er zouden mogelijkheden kunnen liggen."
