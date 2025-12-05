De Grand Prix van Abu Dhabi belooft een uiterst spannende strijd te worden en Max Verstappen zal ongetwijfeld hopen om hulp te krijgen van andere teams in de strijd om zijn vijfde wereldtitel. George Russell denkt dat het in ieder geval spannend zal worden in de strijd op zaterdag.

Russell is benieuwd wat de Grand Prix van Abu Dhabi brengt qua kwalificatie. Tijdens de tweede vrije training op het Yas Marina Circuit wist hij derde te eindigen, zestien duizendsten langzamer dan Max Verstappen, maar wel bijna vier tienden langzamer dan Lando Norris. Desondanks was de Brit relatief tevreden met zijn prestaties in de avondsessie: "Vanavond voelde het zeker beter. Het rijdt altijd wat prettiger in het donker, wanneer de baan wat koeler is", zo citeert Motorsport.com de Britse rijder.

Onverwachte namen

Toch verwacht hij enkele verrassingen in de kwalificatie: "Het gaat heel close worden. We hebben een aantal verrassingen gezien met Bearman en Hülkenberg die respectievelijk vierde en vijfde staan. Dus we kunnen wat onverwachte namen vooraan zien", zo klinkt het vanuit de Brit. Voor zichzelf is hij minder tevreden: "Het racetempo was niet geweldig en ik was in de long runs op de mediums toch enkele tienden langzamer dan Verstappen en Norris. Dus we moeten vannacht bekijken hoe we dat kunnen verbeteren - en dan zien we het wel op zondag."

Meer snelheid vinden

De C5-band bleek bovendien een lastige factor voor Russell: "Het is niet makkelijk met de C5-band: veel grip, maar in koelere omstandigheden kunnen fouten snel gebeuren", legt hij uit. "Mijn ronde was goed, ik denk niet dat er nog veel meer in zat - en toch waren we maar P3. Dus we moeten proberen vannacht nog wat extra snelheid te vinden."

