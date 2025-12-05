Russell verwacht verrassingen in Q3: "Onverwachte namen vooraan"
Russell verwacht verrassingen in Q3: "Onverwachte namen vooraan"
De Grand Prix van Abu Dhabi belooft een uiterst spannende strijd te worden en Max Verstappen zal ongetwijfeld hopen om hulp te krijgen van andere teams in de strijd om zijn vijfde wereldtitel. George Russell denkt dat het in ieder geval spannend zal worden in de strijd op zaterdag.
Russell is benieuwd wat de Grand Prix van Abu Dhabi brengt qua kwalificatie. Tijdens de tweede vrije training op het Yas Marina Circuit wist hij derde te eindigen, zestien duizendsten langzamer dan Max Verstappen, maar wel bijna vier tienden langzamer dan Lando Norris. Desondanks was de Brit relatief tevreden met zijn prestaties in de avondsessie: "Vanavond voelde het zeker beter. Het rijdt altijd wat prettiger in het donker, wanneer de baan wat koeler is", zo citeert Motorsport.com de Britse rijder.
Onverwachte namen
Toch verwacht hij enkele verrassingen in de kwalificatie: "Het gaat heel close worden. We hebben een aantal verrassingen gezien met Bearman en Hülkenberg die respectievelijk vierde en vijfde staan. Dus we kunnen wat onverwachte namen vooraan zien", zo klinkt het vanuit de Brit. Voor zichzelf is hij minder tevreden: "Het racetempo was niet geweldig en ik was in de long runs op de mediums toch enkele tienden langzamer dan Verstappen en Norris. Dus we moeten vannacht bekijken hoe we dat kunnen verbeteren - en dan zien we het wel op zondag."
Meer snelheid vinden
De C5-band bleek bovendien een lastige factor voor Russell: "Het is niet makkelijk met de C5-band: veel grip, maar in koelere omstandigheden kunnen fouten snel gebeuren", legt hij uit. "Mijn ronde was goed, ik denk niet dat er nog veel meer in zat - en toch waren we maar P3. Dus we moeten proberen vannacht nog wat extra snelheid te vinden."
Gerelateerd
Net binnen
Norris tweemaal het snelst in trainingen, Zak Brown heeft hoop te zeggen over Verstappen | GPFans Recap
- 1 uur geleden
- 1
Russell verwacht verrassingen in Q3: "Onverwachte namen vooraan"
- 1 uur geleden
- 1
Brown vol lof over 'Chucky' Verstappen: "Eén van de beste coureurs ooit"
- 2 uur geleden
- 1
Mekies geniet van Verstappen: "De wereld heeft dit jaar een nóg betere Max gezien"
- 2 uur geleden
Marko ziet concurrentie Red Bull nog niet helpen: "Niemand is snel genoeg"
- 3 uur geleden
Verstappen: 'Als we de titel winnen, is het één van de beste comebacks aller tijden'
- Vandaag 19:15
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november