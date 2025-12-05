Brown moet lachen om 'plagerijtjes' Verstappen: "Ik neem het niet zo serieus"
Max Verstappen leeft in alle rust toe naar de seizoensfinale in Abu Dhabi, zeker gezien de Red Bull-coureur dacht allang en breed uit het titelgevecht te liggen op meerdere punten in het seizoen. In de McLaren was dat volgens hem wel anders geweest, iets waar Zak Brown dan weer om moet lachen.
Het aankomende weekend heeft Verstappen onverwachts nog altijd kans om de wereldtitel van dit jaar te pakken, wanneer hij met twaalf punten achterstand op Lando Norris aan de Grand Prix van Abu Dhabi begint. Er moet het nodige gebeuren, maar het feit dat hij nog in de race zit, is al een mirakel an sich. De viervoudig wereldkampioen heeft lange tijd over een mindere auto kunnen beschikken dan de bloedsnelle McLarens. Na de Grand Prix van Nederland dacht Verstappen zelfs dat het niet meer mogelijk zou zijn om de titel te pakken.
Plaagstootjes Verstappen
Op dat moment stond Verstappen namelijk een ongekende 104 punten achter op Oscar Piastri, de coureur die hij op dit moment zelfs al ingehaald heeft in de titelstrijd. Verstappen moet echter nog wel een gat naar Norris dichten. Het feit dat het nog zo spannend is, heeft onder meer te maken met de nodige flaters bij McLaren. Verstappen zelf liet dan ook recent nog weten dat hij al lang en breed kampioen was geweest als hij voor het team van Brown had gereden: "Ja, nog eerder", zo klonk het recent. Ook zei Verstappen dat hij alleen door de fouten van McLaren nog in de race zit.
Niet serieus genomen
In Abu Dhabi wordt Brown voor de camera van de F1 zelf geconfronteerd met Verstappen zijn opmerkingen de afgelopen wekend: "Ik hou van die plagerijtjes en dat soort gesprekken. Dat zijn gewoon coureurs die elkaar een beetje gek proberen te maken. Dat is normaal in sport. Denk bijvoorbeeld aan het boksen en alle opmerkingen die ze daarin ten opzichte van elkaar maken", zo lacht de Amerikaan. "Ik neem het niet zo serieus", besluit Brown.
