Verstappen lanceert felle kritiek op F1-fans: 'Je mag niet opeens iemand verrot schelden'
Max Verstappen leek tijdens de F1 Grand Prix van Qatar zijn achterstand tot Lando Norris te kunnen dichten tot 10 punten. Dat werd echter 12 punten, toen de kampioenschapsleider in de voorlaatste ronde Kimi Antonelli inhaalde. Gianpiero Lambiase en Helmut Marko suggereerden dat Antonelli Norris er expres had langs gelaten, waarna Red Bull Racing een statement moest uitbrengen om de situatie te bedaren. Verstappen gaat in op de uit de hand gelopen rel.
Antonelli wist lange tijd de kampioenschapsleider achter zich te houden in Qatar, maar in de voorlaatste ronde pakte Norris dan toch P4 af, wat hem twee extra puntjes opleverde. Vanuit Red Bull werd er gesuggereerd dat het leek alsof een Mercedes-coureur iemand met een Mercedes-krachtbron hielp in het kampioenschap. Stel dat Verstappen in Abu Dhabi wint, dan moet Norris nu vierde of lager in plaats van derde of lager finishen om de WK-titel te verliezen. Het scenario dat de McLaren-coureur plotseling nog twee cruciale punten kon pakken vóór de seizoensfinale, lag op zijn zachtst gezegd niet lekker bij F1-fans. Antonelli kreeg op social media te maken met doodsbedreigingen en haatberichten, ook al was het allang duidelijk dat hij gewoon een foutje had gemaakt.
Marko en social media zijn twee aparte problemen
"Het probleem was volgens mij dat het eerst leek alsof hij aan de kant ging, op de world feed. Daardoor kwam het zo naar buiten", begon Verstappen tegenover de Nederlandse tak van Motorsport.com. "Maar als je de replay ziet, dan zie je pas dat hij twee keer enorme overstuur had. Helmut had die beelden volgens mij ook nog niet gezien, maar uiteindelijk gaat het erom dat je het dan wel corrigeert. Wat mensen op social media zeggen, dat is een probleem met social media. Dat heeft niks te maken met wat Helmut zegt. Wat hij zegt, betekent niet dat je dan opeens iemand helemaal verrot mag schelden, ongeacht of je nu negatief of positief over iemand praat."
Meteen contact gezocht met Mercedes
De Limburger vindt het een groot probleem dat mensen op social media anoniem blijven om zo zonder consequenties de ergste dingen te kunnen zeggen. Hij vervolgde: "Van Helmut, als je de eerste keer niet het hele beeld hebt gezien en daarna wel, dan is het wel zo netjes om te zeggen 'dat hebben we misschien fout gezien'." Marko had dan ook zijn excuses aangeboden. "Maar ik had ook meteen contact met Kimi en Toto, om duidelijk te maken dat het zeker niet zo was. Ik zat natuurlijk in de auto, dus ik had geen idee wat er allemaal gaande was. Totdat ik het beeld had gezien en toen was het wel meteen duidelijk wat daar was gebeurd", aldus Verstappen.
