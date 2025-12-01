Marko biedt excuses aan na controversiële uitspraken over Antonelli
Marko biedt excuses aan na controversiële uitspraken over Antonelli
Helmut Marko biedt zijn excuses aangeboden voor de ophef die zijn uitspraken over Andrea Kimi Antonelli na de Grand Prix van Qatar veroorzaakten. De Red Bull-adviseur deed in eerste instantie de uitspraak dat de jonge Mercedes-coureur Lando Norris 'hem voorbij wilde laten', maar daar komt hij op terug nadat hij de beelden heeft bekeken.
Het voorval vond plaats kort voor het einde van de race, toen de Italiaan zijn bolide niet meer onder controle had en Norris, die op dat moment de leiding in het kampioenschap had, hem kon inhalen. In eerste instantie leek het erop dat de Mercedes-coureur zijn positie vrijwillig had afgestaan, tot grote woede bij het team uit Milton Keynes. Marko meldde direct na de race: "Antonelli heeft hem voorbij gelaten."
Marko biedt excuses aan
De uitspraken van de Oostenrijker leidden op sociale media tot een storm van kritiek richting de jonge coureur. Nu komt de Red Bull-adviseur in gesprek met F1-Insider terug op zijn woorden: "Ik heb de beelden nog eens goed bekeken. Bij de eerste keer kijken had Antonelli best iets meer tegen kunnen houden. Bij de tweede keer was het een rijderfout en geen opzet. Het spijt me dat hij online zoveel kritiek heeft gekregen. Om het voor eens en altijd duidelijk te maken: hij heeft Norris niet opzettelijk laten inhalen."
Wolff reageert op beschuldigingen
Ook Toto Wolff, teamchef bij Mercedes, reageerde eerder op de beschuldigingen en benadrukte dat er geen sprake was van een voorkeursbehandeling voor McLaren, dat over een Mercedes-motor beschikt. "We vechten voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. We geven niemand cadeaus. Antonelli maakte een fout, waar ik net zo van baal als hij," legde de Oostenrijker uit.
