De Grand Prix van Abu Dhabi is inmiddels officieel afgetrapt met de mediadag en de eerste persconferentie van de dag in het Midden-Oosten is een feit met Charles Leclerc, George Russell en Isack Hadjar, de aanstaande Red Bull-coureur. Alle drie de heren hebben dezelfde voorspelling wat betreft de titelrace van dit weekend.

Op zondag in Qatar leek het erop dat Lando Norris kon gaan strijden om zijn eerste wereldtitel binnen te halen. Echter liep het allemaal een stuk anders dan gehoopt voor de Britse rijder. Door gestuntel aan de pitmuur van McLaren mistte de renstal na een safety car-situatie de kans om naar binnen te gaan, waardoor zij dus later nog moesten onder groen. Door de blunder liepen Oscar Piastri en McLaren dus een hoop tijd mis en kon Verstappen redelijk onbedreigd naar de overwinning rijden in Qatar. Het betekent dat het wereldkampioenschap nog altijd niet gespeeld is en we in dit weekend Abu Dhabi pas een beslissing gaan krijgen.

Hadjar kiest Norris

Maar liefst drie coureurs hebben de kans om zich zondag te kronen tot wereldkampioen Formule 1 2025. Hoewel Verstappen een comeback van jewelste in gang heeft gezet in de tweede seizoenshelft, ligt de bal natuurlijk bij Norris met twaalf punten voorsprong op zijn concurrent van Red Bull en zestien punten voorsprong op teamgenoot Oscar Piastri. Tijdens de eerste persconferentie in Abu Dhabi wordt er aan de coureurs gevraagd wie er met de titel vandoor gaat: "Lando", zo stelt Russell. Ook Hadjar, toch volgend jaar teamgenoot van Verstappen, denkt aan de Brit: "Lando."

Aanzienlijk gat

Leclerc neemt iets uitgebreider de tijd om te antwoorden: "Ik weet het niet. Ik ben dit jaar zo vaak van gedachten veranderd. Ik dacht dat het Oscar was, toen Max. Ik denk waarschijnlijk dat het Lando wordt. 12 punten is nog steeds aanzienlijk", zo laat de Monegask weten. Norris geldt dus ook bij deze rijders als de absolute topfavoriet. Zondag rond de klok van vier zullen we weten wie er met de felbegeerde titel vandoor is gegaan.

