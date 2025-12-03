We bewegen langzaam richting de seizoensfinale van de Formule 1 in Abu Dhabi aanstaande zondag, waarbij maar liefst drie coureurs nog kans maken op het wereldkampioenschap. Gaan teamorders een rol spelen? In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam bespreken Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher de mogelijke scenario's

Lando Norris reist naar Abu Dhabi af in de wetenschap dat hij de beste papieren heeft om zijn eerste wereldkampioenschap Formule 1 ooit uit het vuur te slepen. De Brit heeft een voorsprong van twaalf punten op Max Verstappen, en een gat van zestien punten naar teammaat Oscar Piastri. Als Norris op het podium weet te eindigen, is hij hoe dan ook wereldkampioen. Maar wat als hij alleen bij de eerste drie kan komen, door een helpende hand van Piastri. Wat gaat het team van McLaren dan doen?

Artikel gaat verder onder video

Een smet op de wereldtitel

In de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam stelt Kissing deze vraag aan Bolscher: "Dat wordt de grote vraag nu", klinkt het. "Piastri kan Verstappen nog wel hebben, daar staat hij maar vier punten achter. Maar hij staat echt wel een stukje achter Norris. Dus wat krijg je nu? Verstappen wordt wereldkampioen als hij de race in Abu Dhabi wint en Norris niet op het podium eindigt. Wat ga je doen als Piastri tweede of derde rijdt? Ik kan me voorstellen dat als Piastri in de laatste ronde derde rijdt en Norris vierde, dat McLaren de auto's omruilt. Je bent gek als je dat niet doet. Maar dan wordt je wel wereldkampioen door teamorders, dat is wel een smet op je wereldtitel."

Hoofdpijn voor McLaren

Hij vervolgt: "Maar stel Piastri rijdt tweede en Norris rijdt vierde, met bijvoorbeeld een George Russell daartussen. Wat ga je dan doen? Gaat Piastri dan langs de kant staan tot Russell en Norris voorbij komen. Er zijn drie kanshebbers, dus er zijn nog heel veel scenario's, maar ik denk dat McLaren momenteel wel flinke hoofdpijn heeft. En dat hebben ze écht aan zichzelf te danken."

Bekijk de volledige aflevering hieronder.

Gerelateerd