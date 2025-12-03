Martin Brundle vermoedt dat de nonchalante houding van Max Verstappen omtrent zijn titelkansen onderdeel is van de psychologische oorlogsvoering richting het duo van McLaren. Volgens de Sky Sports-analist geeft de Red Bull Racing-coureur namelijk juist ontzettend veel om het wereldkampioenschap.

Max Verstappen leek lange tijd geen kans meer te maken op het wereldkampioenschap in de Formule 1 dit jaar. Maar na een ontzettend sterke reeks van de Nederlander en meerdere flaters vanuit het McLaren-kamp, staat de viervoudig wereldkampioen met nog één race te gaan nog maar twaalf punten achter klassementsleider Lando Norris. Nog altijd een fors verschil, maar Verstappen is aanstaande zondag zeker kanshebber.

Artikel gaat verder onder video

Kalme houding Verstappen

De 28-jarige coureur doet er al weken ontzettend koeltjes over. Verstappen heeft meerdere keren laten optekenen dat hij niets te verliezen heeft, alleen door de fouten van McLaren nog meedoet en dat hij "niet gaat huilen" als hij het wereldkampioenschap niet wint. "Max vertelde mij op de grid dat hij erg relaxed is en tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer nerveus wordt. Na de race vertelde hij me dat hij niets om het wereldkampioenschap geeft", zo schrijft ook Martin Brundle in zijn column voor Sky Sports.

Psychologische spelletjes Verstappen

Maar de voormalig Formule 1-coureur denkt dat hij na een toneelstukje zit te kijken: "Dat zijn psychologische spelletjes tegen de rijders van McLaren. Eerder deze week zei hij dat zijn botsing met George Russell in Barcelona, waardoor hij een straf kreeg en elf punten verloor, te wijten was aan het feit dat hij er juist zó veel om geeft. We weten hoe hard Max kan roepen tegen zijn team als de auto niet goed is, of tegen andere coureurs of de omstandigheden op de baan. Hij is een geboren winnaar, juist omdat hij het wereldkampioenschap graag wil winnen. Het zou één van zijn mooiste prestaties zijn, misschien wel zijn mooiste."

Gerelateerd