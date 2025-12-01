In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Jan Bolscher. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van Qatar én de nasleep van die race.

Artikel gaat verder onder video

Luister hier de volledige podcast.

Gerelateerd