Antonelli flink uitgekafferd op Instagram: Italiaan gooit profielfoto op zwart
Antonelli flink uitgekafferd op Instagram: Italiaan gooit profielfoto op zwart
Andrea Kimi Antonelli is zondag vlak na de race in Qatar slachtoffer geworden van een hoop boze comments op zijn eigen Instagram-pagina. Het zijn voornamelijk boze 'Max Verstappen-fans' die de weg naar het profiel van de Italiaan zochten om hun frustraties te uiten wegens de late inhaalactie van Lando Norris.
De Grand Prix van Qatar leek een race te worden waarin McLaren een cruciale slag kon gaan slaan in de strijd om de wereldtitel, terwijl Lando Norris zelfs hardop mocht dromen van zijn eerste kampioenschap. Het verliep echter allemaal een stuk anders. Na een incident tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safety car de baan op en besloot bijna het hele veld naar binnen te duiken om vast één van de twee verplichte pitstops uit te voeren. Opvallend genoeg besloot McLaren op dat moment buiten te blijven en moesten ze in de achtervolging.
Norris expres voorbij gelaten?
Door de reeks pitstops kwam Norris uiteindelijk zelfs op de vijfde plek terecht, waardoor hij in gevecht moest om nog de nodige punten bij elkaar te sprokkelen. Lange tijd zat hij vast achter Antonelli en het was eigenlijk van cruciaal belang dat hij hem voorbij zou gaan. Dat lukte hem in de slotfase van de race, waardoor hij twee extra cruciale punten opstrijkt. De inhaalactie leverde echter ook een hoop commotie op. Zo zeiden onder meer Gianpiero Lambiase en Helmut Marko van Red Bull Racing dat de Italiaan in dit geval Norris expres voorbij liet.
Beledigingen en profiel op zwart
Het laten inhalen door Norris heeft in ieder geval voor een hoop frustraties gezorgd bij Verstappen-fans. Vlak na de race zochten hordes mensen de weg naar de Instagram-pagina van Antonelli om hem daar uit te kafferen. Er werd onder meer gezegd dat hij geld van McLaren heeft aangenomen en gevraagd hoeveel dit was en dat hij het 'kampioenschap verziekt heeft'. Ook werden er helaas nog heftigere comments dan dat geplaatst. Inmiddels heeft Antonelli het zich ook duidelijk aangetrokken en heeft hij zijn profielfoto op zwart gezet: een actie om aan te tonen zelf ook geraakt en verdrietig te zijn door wat er allemaal tegen hem gezegd wordt. Inmiddels hebben ook hordes positieve fans de weg naar zijn pagina gevonden om hem te troosten en mooie woorden te spreken.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 14 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 1 uur geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november