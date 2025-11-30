Oscar Piastri wist dan wel de pole position te verdienen voor de F1 Grand Prix van Qatar, maar mogelijk probeerde zijn teamgenoot en kampioenschapsrivaal Lando Norris daar een stokje voor te steken. Uit de telemetrie en boardradio's blijkt dat Norris de andere McLaren opgehouden zou kunnen hebben in de laatste sector op dezelfde manier zoals hij dat bij Max Verstappen deed in Singapore.

Norris was het snelst van iedereen tijdens de eerste run van Q3 door het Lusail International Circuit rond te gaan met een tijd van 1:19.495. Hij hoopte tijdens de tweede run te verbeteren, maar hij gleed al in de eerste sector wijd en moest daarom zijn ronde afhaken. Dat opende de deur voor Piastri om verbetering te vinden en jawel, hij pakte de pole met een tijd van 1:19.387. Verstappen kwalificeerde zich als derde voor George Russell, Kimi Antonelli en Isack Hadjar.

Norris paste mogelijk Singapore-trucje opnieuw in Qatar toe

Dat Piastri tijdens de tweede run van Q3 verbeterde, is echter misschien niet heel vanzelfsprekend. Norris heeft mogelijk een poging gedaan hem op te houden, zoals hij dat bij Verstappen deed in Singapore. De Red Bull Racing-coureur was toen woest op Norris. "In Q3 zoekt iedereen z'n eigen gaatje op het hele circuit, omdat je totaal geen auto voor je wil hebben. Daarom dat iedereen minimaal zeven of acht seconden van elkaar rijdt. Als je dan in die laatste sector aankomt, verlies je gewoon tijd als een auto twee of drie seconden voor je rijdt. Je verliest downforce", legde Verstappen toen uit tegenover Viaplay.

Piastri had mogelijk last van vuile lucht van Norris

Norris haakte zijn tweede run dus af en vervolgde zijn weg langzaam terug naar de pits, terwijl Hadjar achter hem bezig was met zijn snelle ronde. Bij start-finish vonden we daar Piastri weer elf seconden achter. Hadjar ging aan Norris voorbij, maar haakte vervolgens eveneens zijn tweede run af na een foutje in bocht 10. Norris ging plotseling in de laatste sector op zijn gas, terwijl Piastri nog bezig was met zijn snelle ronde, en hij haalde Hadjar weer in. "Oscar is nu in bocht 10. Oscar nu in bocht 12. Nu bocht 14, ga maar de pits in", zo liet race-engineer Will Joseph op de boardradio aan Norris weten waar Piastri was.

Door de laatste bocht lag Piastri nog maar drie seconden achter Norris. Niet alleen aan de opmerkingen van Verstappen in Singapore maken we op dat coureurs op zo'n afstand al last hebben van vuile lucht, Lewis Hamilton vertelde dit ook al in Qatar. "Ik begon zo'n vier seconden achter Charles [Leclerc], maar [vanwege de vuile lucht] is het niet goed om vier seconden achter iemand een rondje te moeten doen, dus het was onvermijdelijk dat het geen goed rondje zou worden", zei de Ferrari-coureur bij Viaplay.

Als we naar de mini-sectoren kijken, dan is inderdaad te zien dat Piastri wel verbeterde over het grootste gedeelte van de ronde, maar tijd verloor in de laatste bocht, waar hij mogelijk last had van de vuile lucht van Norris. Of de kampioenschapsleider daadwerkelijk zijn Singapore-trucje hier weer heeft toegepast of dat het per ongeluk is gegaan, valt niet te zeggen.

