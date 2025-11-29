Verstappen lacht om derde startplek: 'Vervelend voor hen, ik heb niks te verliezen'

Max Verstappen moest tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar zijn meerdere erkennen in de McLarens. Hij zal een beetje geluk nodig hebben, wil hij op zondag Oscar Piastri en Lando Norris verslaan. De viervoudig wereldkampioen waarschuwt zijn rivalen echter dat hij niks te verliezen heeft.

Verstappen was een van de weinige mannen die tijdens de eerdere race dit weekend, de Sprint op het Lusail International Circuit, goed wegkwam en posities wist te winnen. McLaren zal de druk dus voelen, nu Verstappen niet als zesde maar als derde mag beginnen. Het is cruciaal voor de coureur van Red Bull Racing dat hij op zijn minst voor Norris finisht om nog kans te maken op een vijfde achtereenvolgende wereldtitel. Die mogelijkheid heeft hij, maar dan moet het dus wel bij de start gebeuren, vanwege hoe lastig het is om in Qatar in te halen.

McLaren heeft geen last van onderstuur

"Ja, ik denk het wel", antwoordde Verstappen op de vraag van Viaplay of P3 het maximaal haalbare was, gezien de snelheid van de McLarens. "De auto is wel iets beter, maar ik zit nog steeds een beetje vast met dat onderstuur, nog steeds een beetje dat probleem met bouncing [stuiteren], maar het is zoals het is. Er zit niet echt meer in op dit moment."

De Limburger ging wel paars in de eerste sector, voordat hij ten opzichte van Piastri en Norris weer wat verloor in de tweede sector. "We hebben gewoon te veel onderstuur. Dat nekt mij de hele tijd. Onderstuur betekent dat je traag bent en de McLarens hebben geen onderstuur. Ik zou dat ook zo graag willen hebben, dan haal je er natuurlijk veel meer uit."

Verstappen heeft niks te verliezen

Verstappen moest lachen om de vraag of het niet juist extra lastig is om vanaf de derde positie te starten. "Nee, dat is meer voor de mensen naast mij vervelend. Ik heb niks te verliezen, dus we gaan er gewoon voor. Ik maak me er niet zo druk om, om eerlijk te zijn. Inhalen zal heel lastig worden, maar we gaan het zien morgen. Ik ben nooit zo bezig met [McLaren] of de start of... Ik vogel het gewoon uit, wanneer ik in de auto zit."

