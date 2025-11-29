Verstappen wil morgen meteen toeslaan: "Mogelijkheden vanaf de tweede startrij"
De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar verliep voor Max Verstappen een stuk beter dan de kwalificatie voor de Sprint, maar toch kwam hij nog wat tekort op de McLarens. De Red Bull Racing-coureur moet morgen vanaf P3 vertrekken achter Oscar Piastri en Lando Norris.
Norris was het snelst halverwege Q3, maar hij kon geen tweede run doen vanwege een foutje. Piastri kon in de laatste seconden toeslaan met een rondetijd van 1:19.387 en versloeg zijn teamgenoot op iets meer dan een tiende. Verstappen zat daar nog anderhalf tiende achter. De viervoudig wereldkampioen moet op de zondag meteen bij de start toeslaan, iets wat hij vanaf P3 nog zou kunnen doen. Inhalen is ontzettend lastig op het Lusail International Circuit en om zijn kansen op een vijfde WK-titel op rij in leven te houden, is het cruciaal dat hij voor Norris finisht.
Niet gegaan zoals Verstappen had gehoopt
"Ja, het ging tijdens deze kwalificatie iets beter, al zitten we er nog wel ver vandaan", begon Verstappen. "Ik ben er iets blijer mee, maar we zitten nou eenmaal op een bepaalde limiet, waardoor we niet harder kunnen pushen over een rondje. Maar we zijn nog derde geworden. Vanaf de tweede startrij heb je toch wat meer mogelijkheden. Het is namelijk moeilijk om in te halen hier. Realistisch gezien is het een lastig weekend geweest tot nu toe. Het is niet gegaan zoals ik had gehoopt, maar we gaan het zien wat morgen brengt."
De Nederlander worstelde onder andere met het terugschakelen, wat ervoor zorgde dat de RB21 weer ging stuiteren. Het lukte niet om dat na Q1 nog recht te trekken voor de cruciale rondjes in Q3. "Het was nog steeds niet geweldig", zo sloot Verstappen lachend als een boer met kiespijn af.
