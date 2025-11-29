Tsunoda reageert op straf vanuit FIA: 'Had niet het gevoel dat ik de baan overschreed'
Tsunoda reageert op straf vanuit FIA: 'Had niet het gevoel dat ik de baan overschreed'
Yuki Tsunoda kent wellicht zijn beste weekend tot nu toe voor Red Bull Racing, met als tot nu toe kers op de taart de vijfde plaats tijdens de sprintrace voor de F1 Grand Prix van Qatar. De Japanner begreep echter niet helemaal waarom hij vijf seconden straf kreeg van de FIA.
Tegenover Viaplay stelt Tsunoda dat hij achteraf meer risico bij de start had moeten nemen. Tegelijkertijd is hij ook blij dat hij geen schade heeft gereden bij Verstappen en hij zonder problemen erlangs kon. "Ik had er waarschijnlijk vol voor moeten gaan. Ik reed wel op een goede plek, dus ik wilde ook geen schade rijden. Max had ook een goede start, dus ik liet hem er al voor bocht vier langs. Ik ben blij dat ik Max daarmee kon helpen."
Tsunoda over straf wegens track limits
Tsunoda was bijna zijn vijfde plek kwijtgeraakt door een straf van vijf seconden na het te vaak overschrijden van de grenzen van de baan. De Japanner had het geluk dat Kimi Antonelli dit ook overkwam en hij daarna weer naar P5 ging. "Ik moet de beelden nog eens bekijken, want ik had niet het gevoel dat ik de baanlimieten overschreed. Ik moet het dus nog eens beter bekijken. Het goede is wel dat ik me hiervan bewust ben voor de kwalificatie. Het is erger om dit in de kwalificatie te krijgen. Gelukkig kreeg de auto waarmee ik vocht ook een straf."
Gerelateerd
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 9 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 55 minuten geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 1 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november