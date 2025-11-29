close global

fia, yuki tsunoda, red bull

Tsunoda reageert op straf vanuit FIA: 'Had niet het gevoel dat ik de baan overschreed'

Lars Leeftink
Yuki Tsunoda kent wellicht zijn beste weekend tot nu toe voor Red Bull Racing, met als tot nu toe kers op de taart de vijfde plaats tijdens de sprintrace voor de F1 Grand Prix van Qatar. De Japanner begreep echter niet helemaal waarom hij vijf seconden straf kreeg van de FIA.

Tegenover Viaplay stelt Tsunoda dat hij achteraf meer risico bij de start had moeten nemen. Tegelijkertijd is hij ook blij dat hij geen schade heeft gereden bij Verstappen en hij zonder problemen erlangs kon. "Ik had er waarschijnlijk vol voor moeten gaan. Ik reed wel op een goede plek, dus ik wilde ook geen schade rijden. Max had ook een goede start, dus ik liet hem er al voor bocht vier langs. Ik ben blij dat ik Max daarmee kon helpen."

Tsunoda over straf wegens track limits

Tsunoda was bijna zijn vijfde plek kwijtgeraakt door een straf van vijf seconden na het te vaak overschrijden van de grenzen van de baan. De Japanner had het geluk dat Kimi Antonelli dit ook overkwam en hij daarna weer naar P5 ging. "Ik moet de beelden nog eens bekijken, want ik had niet het gevoel dat ik de baanlimieten overschreed. Ik moet het dus nog eens beter bekijken. Het goede is wel dat ik me hiervan bewust ben voor de kwalificatie. Het is erger om dit in de kwalificatie te krijgen. Gelukkig kreeg de auto waarmee ik vocht ook een straf."

