Helmut Marko wil de kampioenschapsstrijd met Max Verstappen nog niet opgeven. De hoofdadviseur van Red Bull Racing weet dat er tijdens de F1 Grand Prix van Qatar meer mogelijk is, maar daarvoor moeten de engineers en monteurs hard aan de bak voor de kwalificatie. Dat stuiteren moet namelijk opgelost worden.

Oscar Piastri was onverslaanbaar tijdens de Sprint op het Lusail International Circuit, terwijl Lando Norris als derde over de streep kwam achter George Russell. De overwinning brengt de Australiër nu tot 22 punten van zijn McLaren-teamgenoot. Max Verstappen had het lastig in de zaterdagswedstrijd. Hij maakte wel twee plekjes goed, maar moest genoegen nemen met P4. De voorsprong van Norris op de Red Bull-coureur is gegroeid naar 25 punten. Verstappen heeft al het hele weekend last van het stuiteren van de auto. Het zorgt voor minder grip en meer bandenslijtage.

Red Bull aan de slag met stuiteren van RB21

"Precies, we zaten er veel dichterbij dan in de [sprint]kwalificatie", reageerde Marko op de opmerking van Viaplay dat Verstappen ondanks het stuiteren de McLarens kon bijhouden in de Sprint. "Als we dat stuiteren op kunnen lossen... Ik denk niet dat we Piastri kunnen verslaan, maar de tweede startrij pakken is echt wel mogelijk."

Er valt bijna niet in te halen in Qatar en dus is de hoofdadviseur er duidelijk over wat de belangrijkste fase van het weekend is: "De kwalificatie en de eerste ronde. Verstappen had [in de Sprint] pech dat Norris in de DRS zat. Maar inhalen is heel moeilijk hier. Het is een circuit wat veel van de coureur vergt, maar het levert geen spannende race op."

Red Bull Racing is na de Sprint direct aan de slag gegaan met de wagen van Verstappen. Ze moeten dat stuiteren oplossen, anders wordt het bijna onmogelijk om voor Norris te eindigen. De Nederlander moet tijdens de Grand Prix qua punten inlopen op de kampioenschapsleider, anders zijn de titelkansen morgen voorbij.

