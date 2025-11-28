Verstappen zet Norris op scherp: "Ik heb niets te verliezen, dus we gaan all-in"
Verstappen zet Norris op scherp: "Ik heb niets te verliezen, dus we gaan all-in"
Max Verstappen vertelt dat hij niets meer te verliezen heeft in de strijd om het wereldkampioenschap en is daarom vastbesloten all-in te gaan. "Als het werkt, werkt het. Werkt het niet, dan niet."
De ontknoping van het wereldkampioenschap Formule 1 kent dit jaar een aanzienlijk spannender eind dan in eerste instantie gedacht. Door een goede reeks van Red Bull Racing en een aantal missers van McLaren, staat Max Verstappen met nog twee raceweekenden te gaan 24 punten achter klassementsleider Lando Norris. Dat gat is nog altijd aanzienlijk, maar nu het momentum bij de Nederlander lijkt te liggen, is er op zijn minst een kans. En dat weet Verstappen zelf ook.
Foutjes van McLaren afgestraft
"Na Zandvoort was het verschil meer dan honderd punten. Op dat moment dacht ik eerlijk gezegd dat het voorbij was", vertelt hij in een exclusief interview met Formula 1. "Daarna hebben we het goed weten om te draaien. We leerden de auto beter begrijpen en hebben meerdere weekenden gemaximaliseerd. Dat deed McLaren niet. Zij maakten wat foutjes, waardoor wij er weer bij staan. We hebben een kans, maar je moet ook realistisch zijn."
Niets te verliezen
De Limburger vervolgt: "24 punten is nog steeds flink, dus zelfs als alles perfect verloopt, heb je nog een beetje geluk of een slecht resultaat [van McLaren] nodig. Daar ben ik realistisch over en dat maakt het ook makkelijker om ermee om te gaan. Ik heb niets te verliezen, dus we gaan all-in. Als het werkt, dan werkt het. Werkt het niet, dan niet."
Gerelateerd
Net binnen
McLaren dominant op softs tijdens training in Qatar, Verstappen zoekt en klaagt
- 21 minuten geleden
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training Grand Prix van Qatar: McLaren razendsnel op de softs
- 1 uur geleden
- 5
Brown: "Max Verstappen is die gast uit horrorfilms"
- 1 uur geleden
- 9
Strafpunten Formule 1: dit is de stand van zaken in aanloop naar Grand Prix Qatar
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen zet Norris op scherp: "Ik heb niets te verliezen, dus we gaan all-in"
- 3 uur geleden
- 1
FIA komt met statement na overleg met Formule 1-coureurs in Qatar
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november