Max Verstappen vertelt dat hij niets meer te verliezen heeft in de strijd om het wereldkampioenschap en is daarom vastbesloten all-in te gaan. "Als het werkt, werkt het. Werkt het niet, dan niet."

De ontknoping van het wereldkampioenschap Formule 1 kent dit jaar een aanzienlijk spannender eind dan in eerste instantie gedacht. Door een goede reeks van Red Bull Racing en een aantal missers van McLaren, staat Max Verstappen met nog twee raceweekenden te gaan 24 punten achter klassementsleider Lando Norris. Dat gat is nog altijd aanzienlijk, maar nu het momentum bij de Nederlander lijkt te liggen, is er op zijn minst een kans. En dat weet Verstappen zelf ook.

Foutjes van McLaren afgestraft

"Na Zandvoort was het verschil meer dan honderd punten. Op dat moment dacht ik eerlijk gezegd dat het voorbij was", vertelt hij in een exclusief interview met Formula 1. "Daarna hebben we het goed weten om te draaien. We leerden de auto beter begrijpen en hebben meerdere weekenden gemaximaliseerd. Dat deed McLaren niet. Zij maakten wat foutjes, waardoor wij er weer bij staan. We hebben een kans, maar je moet ook realistisch zijn."

Niets te verliezen

De Limburger vervolgt: "24 punten is nog steeds flink, dus zelfs als alles perfect verloopt, heb je nog een beetje geluk of een slecht resultaat [van McLaren] nodig. Daar ben ik realistisch over en dat maakt het ook makkelijker om ermee om te gaan. Ik heb niets te verliezen, dus we gaan all-in. Als het werkt, dan werkt het. Werkt het niet, dan niet."

