Verstappen kraakt "falende" Norris: "Als ik die auto had, was de titel al heel lang beslist"
Max Verstappen heeft de boel verder op scherp gezet in de titelstrijd. In gesprek met de Formula 1 vertelt de Nederlander dat als hij dit jaar zo'n dominante auto als de McLaren had gehad, het wereldkampioenschap al een hele lange tijd beslist zou zijn.
De strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 zit midden in een zinderende ontknoping. Na de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas staat Max Verstappen op gelijke hoogte met Oscar Piastri en telt het gat naar Lando Norris nog 24 punten. Met nog twee races en een sprintrace te gaan, is er nog van alles mogelijk. Verstappen heeft met vier wereldkampioenschappen op zijn naam inmiddels de nodige ervaring in dit soort situaties, waardoor de druk met name bij Norris lijkt te liggen. Hij moet zichzelf nog bewijzen als wereldkampioen.
Het falen van anderen
In een exclusief interview met Formula 1 komt Verstappen dan ook bijzonder rustig over. Als hem gevraagd wordt of het zijn beste prestatie ooit zou zijn als hij deze titel nog uit het vuur weet te slepen, klinkt het kalmpjes: "Vijf is beter dan vier. Weet je wat het is. Als het niet gebeurt, gaat dat mijn leven niet veranderen. Als ik er nog een win, prima. Mooi zo. Maar we moeten ook realistisch zijn. We zitten nog steeds in dit gevecht, door het falen van anderen. Niet, als je naar het hele seizoen kijkt, vanwege wat wij hebben gebracht."
Verstappen zet de boel op scherp
Daarmee doelt Verstappen op het dominante pakket van McLaren dit seizoen, maar ook de verschillende kansen die de Britse formatie onbenut heeft gelaten. De oranje renstal heeft zichzelf meer dan eens in de voet geschoten: "Wij hebben het heel goed gedaan. We hebben bijna alle races gemaximaliseerd. Maar als wij zo'n dominante auto als McLaren hadden gehad, was het wereldkampioenschap al een hele lange tijd beslist geweest."
