De titelstrijd in de Formule 1 ligt na de dubbele diskwalificatie van McLaren weer wagenwijd open en dus ruikt ook Max Verstappen kansen in de titelstrijd. De Red Bull-coureur blijft echter realistisch over zijn kansen: er moet veel goed vallen wil de viervoudig wereldkampioen volgend seizoen als vijfvoudig wereldkampioen betiteld worden.

Dit weekend staat de Grand Prix van Qatar op het programma en het belooft wederom een spannend weekend te worden. Na de nasleep van in Las Vegas ligt alles plotseling weer verder open dan voorheen. Lando Norris, Oscar Piastri en natuurlijk Verstappen hebben nog kans op de wereldtitel. De Britse rijder gaat aan kop van de strijd: hij bezit een voorsprong van 24 punten op zowel Piastri als Verstappen, waardoor hij op pole position ligt om zijn eerste titel uit zijn loopbaan te pakken. "Natuurlijk is het gat door die diskwalificatie kleiner geworden, maar we staan nog steeds 24 punten achter", citeert Motorsport.com de nuchtere Nederlander.

'Opgave' na Zandvoort

Verstappen vervolgt: "Er moet nog steeds heel erg veel goed gaan voor ons om überhaupt een kans te maken, al is die kans nu wel iets groter dan voorheen. Maar we weten dat zelfs als we alles winnen, we nog steeds wat geluk nodig hebben. Voor ons verandert er in ieder geval niks: we gaan all-in en hebben niks te verliezen." Het is al een onverwachte ommekeer, want na Zandvoort had Verstappen het eigenlijk wel opgegeven: "Na die race kwam ik thuis en dacht ik eigenlijk 'dit is het dan'. We waren een soort van uitgecheckt uit het kampioenschap. Daarna hebben we de boel alleen erg goed omgedraaid en de auto beter gemaakt."

Niet huilen

De Nederlander heeft verder geen andere benadering voor aankomend weekend: "Nee, die aanpak is altijd hetzelfde - ongeacht of ik voor of achter sta. Ik wil winnen en ik weet dat ik ook moet winnen, of in ieder geval veel meer punten moet scoren dan McLaren. Maar dat verandert op zich niks. Ik wil natuurlijk graag nummer 1 op de auto houden, aangezien dat het mooiste nummer is. Maar ik maak me niet al veel zorgen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik ga in ieder geval niet huilen in Abu Dhabi, in dat opzicht ben ik relaxed."

