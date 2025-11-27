Het team van McLaren weigert in aanloop naar het slot van het seizoen, waar beide McLaren-coureurs nog kans hebben op de titel - met Lando Norris op een forse voorsprong - om een keuze te maken voor één rijder. Max Verstappen kan die manier van werken alleen maar toejuichen.

De titelrace begint met nog twee races op het programma alsmaar spannender te worden. In aanloop naar de één-na-laatste race in Qatar van dit weekend, strijden nog drie coureurs om het wereldkampioenschap: Norris, Oscar Piastri en natuurlijk Verstappen. De Britse rijder gaat aan kop van de strijd: hij bezit een voorsprong van 24 punten op zowel Piastri als Verstappen, waardoor hij op pole position ligt om zijn eerste titel uit zijn loopbaan te pakken. Een foutje ligt echter in een klein hoekje, waardoor de hoop voor de nummers twee en drie aanwezig blijft.

Geen keuze McLaren

Het is een lastige situatie, zeker wanneer je bij McLaren het voor het zeggen hebt. Hoewel het naar voren schuiven van Norris misschien de veiligste en meest logische optie lijkt, weigeren de papaya's die weg te kiezen. "Met twee races te gaan, verdienen beide coureurs het om te vechten voor de titel", aldus teambaas Andrea Stella. "Wat er in Las Vegas is gebeurd, zal onze benadering richting het komende weekend [in Qatar] niet veranderen." Verstappen kan dat wel waarderen: "Ik denk dat je geen betere keuze kan maken dan dat je ze allebei laat racen", zo laat hij optekenen bij de media in Qatar.

Verstappen zou het niet accepteren

De Nederlander, die natuurlijk baat erbij heeft als zijn concurrenten punten afsnoepen van elkaar, legt het uit: "Waarom zou je nu ineens gaan zeggen dat Oscar niet meer mag racen? Als ze dat tegen mij zouden zeggen, had ik ze verteld dat ze kunnen oprotten. Als je een echte winnaar en racer bent, dan ga je er gewoon voor. Zelfs als je achter staat. Wat heeft het anders voor zin om überhaupt te verschijnen? Dan kun je jezelf gewoon als tweede coureur neerzetten. Dat wil hij ook niet zijn."

