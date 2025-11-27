Lewis Hamilton beleeft dit jaar natuurlijk een draak van een seizoen en na de Grand Prix van Las Vegas zagen we de Brit op een manier zoals je een groot kampioen als hij maar zelden ziet. Inmiddels is de frustratie een beetje gezakt en moet Hamilton zijn opmerkingen van enkele dagen eerder toch een beetje bijsturen.

De Brit kon na het wederom dramatisch verlopen weekend in Las Vegas zijn teleurstelling teleurstelling niet onderdrukken. Bij BBC gaf hij aan uit te kijken naar het einde van het seizoen en niet naar volgend seizoen: "Nee, ik kijk uit naar het einde van dit jaar, ik kijk totaal niet uit naar de volgende." Toen hem werd gevraagd of hij het over de volgende race in Qatar had, was het antwoord van Hamilton al net zo duidelijk: "Nee, volgend seizoen." De houding en lichaamstaal van de Brit zorgden toch voor de nodige vraagtekens rondom zijn huidige mentale gesteldheid.

Zin in volgend jaar?

Met name de opmerking over het volgend seizoen, waar Hamilton dus weinig zin in blijkt te hebben, wekten verbazing onder fans en analisten. Inmiddels zijn we enkele dagen verder, is de frustratie een beetje gezakt en probeert Hamilton zijn opmerkingen toch wat te nuanceren. "Het zou mij verbazen als er andere coureurs zijn die zin hebben in volgend jaar aan het einde van een seizoen. Normaal gesproken heb je dan niet zoveel energie meer over. Dan kijk je uit naar tijd met je familie en zo", zo laat hij weten op de persconferentie in Qatar.

Frustraties

De zevenvoudig wereldkampioen probeert ook nog even uit te leggen hoe het kan dat hij soms zulke opmerkelijke dingen, zoals vorige week in de Verenigde Staten, laat vallen na een sessie: "Dat is gewoon in de hitte van het moment met de nodige frustratie. Vaak is er een hoop frustratie aan het einde van een race, zeker als die niet goed voor je is verlopen. Ik kijk ernaar uit wat het team volgend jaar weet te brengen en zal verder gaan met bouwen samen met hen."

