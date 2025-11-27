'McLaren krijgt waarschuwing van de FIA en kan zich niets meer permiteren in titelstrijd'
De dubbele diskwalificatie van het team van McLaren in Las Vegas heeft er volgens Oostenrijkse media voor gezorgd dat de Britse formatie in de resterende twee raceweekenden onder streng toezicht staat van de FIA, waardoor ze geen enkel risico meer kunnen nemen in de titelstrijd tegen Max Verstappen.
Het team van McLaren kreeg in Las Vegas een enorme dreun te verduren. Vier uur na afloop van de race werd bekend dat zowel Lando Norris als Oscar Piastri werden gediskwalificeerd, omdat beide auto's niet aan de reglementen voldeden. De bodemplank onder de vloer liet meer slijtage zien dan is toegestaan, wat erop duidt dat McLaren met een te lage rijhoogte heeft gereden: iets wat een aanzienlijk voordeel qua performance kan opleveren. Max Verstappen won de race en heeft zijn achterstand op klassementsleider Norris in één klap teruggebracht naar 24 punten, terwijl hij op gelijke hoogte is gekomen met Piastri.
McLaren gaf als verklaring voor de blamage dat het in feite neerkwam op een flinke dosis pech. Doordat de vrije trainingen grotendeels stillagen met rode vlaggen óf onder natte omstandigheden werden verreden, zou het team te laat hebben ontdekt dat de afstellingen voor de rijhoogte niet goed waren. De karakteristieken van het circuit in Las Vegas, dat veel hobbels kent, zouden er vervolgens voor hebben gezorgd dat de vloer na afloop van de race te veel slijtage liet zien.
Maar de FIA lijkt deze verklaring niet als zoete koek te slikken. Oostenrijkse media melden dat het bestuursorgaan een officiële waarschuwing aan het team van McLaren heeft gegeven en dat de auto's van Norris en Piastri in de resterende twee raceweekenden onder een vergrootglas worden gelegd. Dit zou erop wijzen dat de FIA het vermoeden heeft dat McLaren al vaker bewust de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht, en er nu dus overheen is gegaan. Tijdens het seizoen hebben al vaker geruchten de ronde gedaan dat McLaren trucjes met de banden of de vloer zou hebben voor extra performance.
