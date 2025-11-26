Het Formule 1-team van McLaren zag in Las Vegas zowel Lando Norris als Oscar Piastri gediskwalificeerd worden door een te grote hoeveelheid slijtage aan de vloer. Vandaag werpen we een blik op een aantal bizarre diskwalificaties uit het verleden.

Waar na afloop van de Grand Prix van Las Vegas in eerste instantie de overwinning van Max Verstappen en de opmerkelijke vuurwerkshow onder leiding van Mickey Mouse het nieuws van de dag leek, was op de achtergrond de volgende grote plottwist in het gevecht om het wereldkampioenschap in de maak. Uren na afloop van de race, met Verstappen al lang en breed in het vliegtuig richting Monaco, werd bekend dat zowel Lando Norris als Oscar Piastri werden gediskwalificeerd vanwege een te grote hoeveelheid slijtage aan de bodemplank.

Artikel gaat verder onder video

Bizarre diskwalificaties in de Formule 1

Deze bodemplank moet na afloop van iedere race overal minimaal 9 millimeter dik zijn. Bij het duo van McLaren was er op bepaalde plekken slechts 8.74 tot 8.93 millimeter overgebleven. Verstappen liep zodoende in één klap 25 punten op beide heren in, waardoor de achterstand op Norris met nog twee races én een sprintrace, 24 punten bedraagt. Het is een unicum in de Formule 1 dat er zo laat in het seizoen een diskwalificatie heeft plaatsgevonden, met zo'n grote impact op de titelstrijd. Maar het is zeker niet voor het eerst dat één of meer coureurs uit de uitslag zijn gehaald. We werpen een blik op een aantal opmerkelijke incidenten uit het verleden.

Al is een leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel

Coureur: Lewis Hamilton

Team: McLaren

Race: Grand Prix van Australië, 2009

Te beginnen met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen werd eerder dit jaar nog samen met teammaat Charles Leclerc gediskwalificeerd na afloop van de Grand Prix van China, omdat allebei de wagens te licht waren na afloop van de race. Maar wij blikken terug naar 2009. In de Grand Prix van Australië dat jaar raakten de coureurs, destijds in dienst van McLaren, betrokken bij een schandaal vol leugens en bedrog.

Tijdens een safety car-periode ging Hamilton op de baan aan Jarno Trulli voorbij, toen de Toyota van Trulli in het gras raakte en zijn weg direct vervolgde. De Brit vroeg direct over de boordradio aan zijn team of dit oké was, waarna McLaren hem opdracht gaf om Trulli weer voorbij te laten. Inhalen onder de safety car is immers niet toegestaan. Hamilton liet de Toyota-coureur na bocht vier daarom weer langszij komen.

Jarno Trulli en Lewis Hamilton in de Grand Prix van Australië, 2009

De FIA zag dit echter als inhalen onder de safety car, en besloot verhaal te halen bij de teams. McLaren en Hamilton vertelden beiden tegen de stewards dat er geen onderling radioverkeer was geweest over de situatie en dat ze van niets wisten. Trulli kreeg daarom - na de podiumceremonie - een tijdstraf van 25 seconden en verloor daarmee zijn podiumplaats, terwijl in werkelijkheid, Hamilton in opdracht van zijn team Trulli bewust voorbij liet gaan.

De leugen kwam pas tijdens het volgende raceweekend in Maleisië aan het licht. Hamilton werd gediskwalificeerd en uit de resultaten gehaald van de Grand Prix van Australië en sportief directeur van McLaren Dave Ryan werd op staande voet ontslagen. En Trulli? Die kreeg zijn podiumplaats weer terug.

Jarno Trulli op het podium na de Grand Prix van Australië, 2009

Een illegale eendagsvlieg

Coureur: Hans Heyer

Team: ATS Penske

Race: Grand Prix van Duitsland, 1977

Voor het volgende verhaal gaan we verder terug in de tijd. De naam Hans Heyer zal veel hedendaagse Formule 1-fans weinig zeggen, maar in 1977 werd hij in één klap een beruchte naam in de sport. Heyer kende slechts één optreden in de koningsklasse van de autosport: de Grand Prix van Duitsland, in 1977. Heyer was een bekende naam in de tourwagens en het team ATS wist voor deze Grand Prix een oud chassis van Penske Racing uit het stof te trekken, om Hayer een kans te geven in de Formule 1.

Er hadden zich echter meer coureurs voor de race aangemeld dan was toegestaan, en dus moesten de rijders zich kwalificeren om mee te mogen doen. Hayer slaagde hier niet in, maar hij liet het er niet bij zitten. De start verliep chaotisch vanwege een kapot lichtsysteem, waardoor meerdere auto's op elkaar botsten en men het overzicht kwijtraakte. Hayer, die zich dus niet gekwalificeerd had voor de race, zag zijn kans schoon en reed in de chaos vanuit de pitstraat de baan op. Na negen ronden viel hij uit met technische problemen, waarna de stewards zich realiseerden dat de Duitser illegaal aan de race deelnam. Er volgde logischerwijs een diskwalificatie.

Hans Heyer in zijn auto voor de Grand Prix van Duitsland, 1977

Een (niet zo'n) helpende hand

Coureur: Nico Hülkenberg

Team: Haas

Race: Grand Prix van Brazilië, 2024

Het laatste verhaal is een stuk recenter en dateert uit 2024. De Grand Prix van Brazilië dat jaar, was een bijzonder chaotische. Vanwege het extreme weer werd de kwalificatie naar zondagochtend verplaatst, slechts enkele uren voor de race. Max Verstappen werd die zondag wereldnieuws door in kletsnatte omstandigheden van de zeventiende naar de eerste plaats te rijden en zo zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap zo goed als veilig te stellen.

Hülkenberg wordt geholpen door de stewards, Brazilië 2024

Wie het minder voor de wind ging, was Nico Hülkenberg. De Duitser, destijds in dienst van Haas, spinde in ronde 27 en kwam achterstevoren op de uitloopstrook te staan. Hülkenberg had moeite met achteruit rijden en leek vast te staan, waarna de dienstdoende marshalls zich geen moment bedachten. Met vier man sterk besloten ze de Haas een stukje achteruit te duwen, waarna Hülkenberg zijn weg wist te vervolgen.

Related image

In de Formule 1 geldt echter een duidelijke regel dat het absoluut verboden is om geholpen te worden door baanpersoneel, en dus werd de zwarte vlag voor Hülkenberg gezwaaid. Deze vlag wil je als coureur niet zien. Het betekent dat je gediskwalificeerd bent van de race en direct de pits in moet. Hülkenberg werd zo de eerste coureur sinds 2007, die al tijdens de race werd gediskwalificeerd.

Gerelateerd