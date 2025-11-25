Dit is het apparaatje waarmee de FIA de illegale plank van McLaren opmat

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) verklaarde de McLaren van Lando Norris evenals die van Oscar Piastri illegaal na de F1 Grand Prix van Las Vegas. Ze werden gediskwalificeerd, omdat de plank van de vloer te veel slijtage vertoonde. De technische afdeling van de autosportbond kon het opmeten met behulp van dit simpele apparaatje.

Norris en Piastri werden tweede en vierde op het Las Vegas Strip Circuit, respectievelijk, maar werden een paar uur later uit de resultaten geschrapt. De plank van de vloer was aan de finish niet dik genoeg. Dat geeft aan dat de McLaren te laag was afgesteld. Hoe dichter de auto tegen het asfalt geplakt is, hoe meer downforce er gegenereerd wordt, hoe sneller je door de bochten kan. McLaren was hiermee dus over de grens gegaan. Volgens Artikel 3.5.9.e van het technisch reglement moet de plank tenminste 9 millimeter dik zijn, maar bij Norris gaf het meetpunt rechtsvoor 8.88mm aan en het meetpunt rechtsachter 8.93mm. Bij Piastri ging het om 8.96mm linksvoor, 8.74mm rechtsvoor en 8.90mm rechtsachter. De overtreding van de slijtage van de plank vond plaats bij de achterkant van de MCL39-bolide.

Artikel gaat verder onder video

Mitutoyo Micrometer

De plank werd bij de scrutineering opgemeten onder leiding van Jo Bauer, hoofd van de technische afdeling van de FIA. Afgelopen mei hebben ze een Mitutoyo Micrometer aangeschaft. Dat klinkt misschien spectaculair, maar het is een apparaatje wat jij en ik via Amazon of Bol.com kunnen bestellen voor een paar honderd euro. Soms zijn de meest simpele dingen tevens het meest effectief.

© IMAGO | Jo Bauer, hoofd van de technische afdeling van de FIA

Met een Mitutoyo Micrometer is het mogelijk om op 0.001 millimeter nauwkeurig te meten. Dat is één micrometer (µm). Het apparaatje maakt gebruik van een rotatiesensor, waardoor het nulpunt niet iedere keer bij elke meting opnieuw ingesteld hoeft te worden. Het zorgt niet alleen voor nauwkeurigheid, maar het bespaart ook tijd. Dat geeft de FIA de kans om bij meer auto's de plank te controleren. Dit gebeurde in Las Vegas niet alleen bij Norris en Piastri, maar ook bij Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg George Russell, Carlos Sainz en Max Verstappen.

Bij diskwalificaties voor slijtage van de plank gaf de FIA vóór de aanschaf van de Mitutoyo Micrometer de overtredingen door met één getal achter de komma, maar nu dus met twee getallen achter de komma.

In dit filmpje wordt meer uitleg gegeven over de Mitutoyo Micrometer.

Gerelateerd