Diskwalificatie lijkt bevestiging te geven over waarom McLaren beste auto heeft dit seizoen

McLaren is al sinds Singapore verzekerd van het constructeurskampioenschap en ligt nog steeds eerste en tweede bij de coureurs, al is Max Verstappen natuurlijk wel in rap tempo genaderd. De diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri na de F1 Grand Prix van Las Vegas geeft een bevestiging over hoe het komt dat McLaren dit seizoen de beste auto heeft.

Met de huidige generatie Formule 1-auto wordt het grootste deel van de downforce gegeneerd met de vloer dankzij het groundeffect. McLaren zou als geen ander het voorste gedeelte van de vloer, in het midden van de auto, aan het werk hebben gekregen om zo de meest stabiele en snelste bolide door de bochten te creëren. Dat McLaren het meest kan leunen op de voorkant van de vloer, blijkt ook uit het stoeltje van Piastri. De vonken van de skid blocks van de plank geven hitte af en daarom rijdt de Australiër met een stoeltje die gehuld is in goudfolie als isolatie. Het team dat een auto heeft die het laagst afgesteld kan worden aan de voorkant van de vloer, en dus het midden van de auto waar de meeste downforce vandaan komt, zal al gauw het meest competitief zijn.

McLaren kan het meest op de voorkant van de vloer steunen

"Ik denk dat de meeste auto's dit jaar vooral op de achterkant leunen", legde Iñaki Rueda, de sportief directeur van Kick Sauber, uit tegenover verschillende media. "Maar het team dat het voor elkaar krijgt om meer op de voorkant te leunen, die is ertoe in staat om lager te rijden dan de rest van ons. Dat is iets heel slims. De meeste downforce komt van waar de coureur zit. Dat is dus waar je echt wil dat de vloer zo dicht mogelijk tegen de grond zit. Heb je daar het meest last van slijtage van de plank, dan moet de auto hoger worden afgesteld en dan verlies je downforce. Er wordt bij het ontwerpen veel tijd en moeite gestoken in het proberen van de downforce naar voren te krijgen, zodat je de auto laag kunt afstellen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

Ophangingssysteem met extreme anti-dive

De Spanjaard vervolgde: "Je moet een manier vinden waarop je zoveel mogelijk downforce vanaf de voorkant kunt genereren en die richting de achterkant kunt sturen, terwijl het voornaamste contactpunt aan de voorkant ligt. Dat is waar alle kinetische beweging van de ophanging zit." Rueda wijst hier naar de zogeheten extreme anti-dive, het ophangingssysteem waarvan men al vermoedde dat McLaren hiermee reed. Door de extreme anti-dive wordt de gewichtsoverdracht bij de McLaren tussen de voorkant en de achterkant en vice versa, wanneer er geremd of geaccelereerd wordt, optimaal verdeeld over de onderdelen die de krachten op kunnen vangen.

Achterste skid blocks meer gesleten

Maar als de McLaren het beste van alle F1-auto's dit seizoen op de voorkant van de vloer kan leunen, waarom waren de achterste skid blocks van de plank dan meer gesleten ten opzichte van de voorste skid blocks? Geluiden in de paddock geven aan dat McLaren een fout heeft gemaakt bij het afstellen van de papajakleurige bolides om te compenseren voor de slechte prestaties in Las Vegas in 2023 en 2024. Naar verluidt zou het ophangingssysteem van McLaren in Las Vegas geen voordeel zijn, ten opzichte van hoe het op andere circuits wel het geval is, en zouden de wagens van Norris en Piastri meer afhankelijk moeten zijn geweest van de achterkant. McLaren zou daarin te ver zijn gegaan en lag de auto aan de achterkant te laag.

