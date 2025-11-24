'McLaren probeerde de FIA te misleiden' | GPFans Raceteam
'McLaren probeerde de FIA te misleiden' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Vincent Bruins. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van Las Vegas én de nasleep van die race.
Luister hier de volledige podcast.
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Recap
Russell vraagt om extra straf Norris, Red Bull reageert op diskwalificatie McLaren | GPFans Recap
- 18 minuten geleden
Podcast Las Vegas
'McLaren probeerde de FIA te misleiden' | GPFans Raceteam
- 1 uur geleden
DSQ in Vegas
'Dit is waarom de McLaren te laag was afgesteld en de fout pas tijdens de race werd ontdekt'
- 1 uur geleden
- 5
Chaos in eerste bocht
Piastri foetert over Lawson na startcrash: "Uiteraard gaan we dat volgende week bespreken"
- 2 uur geleden
- 1
Nieuw rubber
Pirelli maakt bandencompounds voor 2026 bekend en belooft meer strategieopties
- 3 uur geleden
Red Bull geeft niet op!
Red Bull reageert met knipoog op diskwalificatie McLaren: "It's still on..."
- Vandaag 17:54
Veel gelezen
300.000+ views
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
150.000+ views
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
150.000+ views
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
150.000+ views
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- Gisteren 12:18
100.000+ views
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november
100.000+ views
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november