﻿
Tombazis reacts to McLaren and Red Bull engine swap discussion

'McLaren probeerde de FIA te misleiden' | GPFans Raceteam

'McLaren probeerde de FIA te misleiden' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Tombazis reacts to McLaren and Red Bull engine swap discussion

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Vincent Bruins. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van Las Vegas én de nasleep van die race.

Luister hier de volledige podcast.

