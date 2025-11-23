Speculaties doen de ronde dat de McLaren-bolides van Lando Norris en Oscar Piastri niet alleen tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas illegaal waren, maar ook al in het sprintweekend in São Paulo. Verschillende teams waren namelijk betrapt op gesjoemel met de zogeheten skid blocks. De dubbele diskwalificatie van vandaag kan erop duiden dat McLaren er één van was.

Norris en Piastri kwamen op het Las Vegas Strip Circuit als tweede en vierde aan de finish, respectievelijk. Het team dat bekend staat om haar papajakleuren, raakt echter de volle 30 punten in één klap kwijt. Ze zijn allebei gediskwalificeerd vanwege te veel slijtage van de plank. Deze moet met de huidige generatie auto's tenminste 9 millimeter dik zijn aan het einde van de wedstrijd. Bij Norris was de plank rechtsvoor 8.88 millimeter dik en rechtsachter 8.93 millimeter dik. Bij Piastri was de plank linksvoor 8.96mm, rechtsvoor 8.74mm en rechtsachter 8.90mm. Als overtreding van Artikel 3.5.9.e van het technisch reglement levert het automatisch een diskwalificatie op.

Apparaatje ontdekt in Brazilië

Tijdens het raceweekend vóór Las Vegas, de Grand Prix van São Paulo op het circuit van Interlagos, was er ook al gedoe rondom de plank. Via het Japanse medium AS-web kon GPFans melden dat Jo Bauer, hoofd van de technische afdeling van de FIa, had ontdekt dat twee à drie auto's erg veel met de vloer op het asfalt aan het klapperen waren tijdens de Sprint. Hij besloot de titanium skid blocks van de plank te checken bij alle deelnemers. Bauer zou bepaalde apparaatjes hebben ontdekt die puur en alleen als doel hadden de skid blocks extra te verwarmen. Op die manier droegen de skid blocks meer last, omdat deze uitzetten, terwijl de plank juist minder last hoefde te dragen en in mindere mate zou slijten dan normaal. Zo kon er toch met een lagere rijhoogte gereden worden.

McLaren mogelijk één van de teams met apparaatje

De FIA wilde tijdens het raceweekend in São Paulo geen namen noemen en de teams die betrapt werden, zouden onmiddellijk opdracht hebben gekregen om de apparaatjes bij de skid blocks weg te halen.

Wat opvallend was op de zondag op Interlagos, was dat Max Verstappen er meer snelheid in had zitten dan Norris, terwijl Verstappen constant door verkeer moest tijdens zijn comeback vanuit de pitstraat naar P3 en Norris alleen maar in schone lucht reed. De McLaren-coureur zei dit vervolgens ook.

Geruchten doen de ronde dat McLaren een van de teams is geweest die na de Sprint in Brazilië de rijhoogte heeft moeten aanpassen, en dus een van de teams is geweest met het eerdergenoemde apparaatje. Daardoor kan het zijn dat de MCL39-bolide een beetje snelheid is verloren. Bij Norris en Piastri zouden ze hier mogelijk niet genoeg rekening mee hebben gehouden in Las Vegas met de diskwalificaties tot gevolg.

