Lando Norris maakte een perfect weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Hij won de Sprint vanaf de pole position en de zondagsrace vanaf de pole position. Ondanks dat hij zijn kampioenschapsleiding heeft uit kunnen breiden, knijpt de McLaren-coureur hem toch een beetje. Hij ziet namelijk dat de Red Bull een snellere bolide is na de geweldige inhaalrace van Max Verstappen.

Norris zal Brazilië verlaten met een voorsprong van 24 punten op teamgenoot Oscar Piastri en 49 punten op Verstappen, terwijl er nog 83 punten te verdienen zijn in 2025. Verstappen kreeg het voor elkaar om als derde te finishen, vlak achter Kimi Antonelli, ondanks een start vanuit de pitstraat na de veelbesproken, dramatische kwalificatie en een lekke band. Piastri verspeelde zijn kansen door een crash te veroorzaken met Antonelli en Charles Leclerc. Dat leverde hem een tijdstraf van 10 seconden op, waardoor hij uiteindelijk niet verder kwam dan P5 achter George Russell.

Red Bull sneller dan de McLaren

"Het was een mooie overwinning, een geweldige race die we prima hebben uitgevoerd", begon Norris tegenover Viaplay. "Mijn start was goed, de herstarts waren goed, de snelheid was goed... Ik denk alleen dat de Red Bull sneller is. Ik zag [Verstappen] dichterbij komen en uiteindelijk zat hij niet ver van ons vandaan. De druk stond erop en dus moest ik harder pushen."

Niet té relaxed worden

De Brit knijpt hem dus wel een beetje met nog drie raceweekenden te gaan, maar nu wil hij vooral nagenieten van zijn perfecte weekend in Brazilië. "Het is hard werken, niet alleen op het circuit, maar ook op de simulator met het hele team. Op die manier kan het team een competitieve auto leveren waar we ieder weekend op verder bouwen. Momenteel gaat het heel goed, maar ik moet niet té relaxed worden. Dan kunnen er foutjes gebeuren. Zolang ik blijf pushen, komt het goed."

