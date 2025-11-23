De chaos in Las Vegas is compleet: zowel Lando Norris als Oscar Piastri staan op het punt gediskwalificeerd te worden. GPFans bracht al het nieuws dat Norris mogelijk te weinig brandstof over had aan het einde van de race, maar zojuist is bekend geworden dat de FIA een onderzoek heeft ingesteld naar beide coureurs van McLaren met betrekking tot de vloer. Op social media regent het reacties.

Norris kwam aanvankelijk als tweede over de streep tijdens de Grand Prix in Vegas en leek hiermee zijn wereldtitel zo goed als veilig te hebben gesteld. Maar al vrij snel werd duidelijk dat de uitslag nog niet definitief was. Norris moest aan het einde bijzonder rustig aan rijden om brandstof te sparen en na afloop ging de FIA bij McLaren langs om de hoeveelheid brandstof te meten in de bolide van de Brit. Daar kwam zojuist bij dat de officials een onderzoek zijn gestart naar de planken onder de vloer van beide McLaren's. Deze zouden bij de meting minder dan 9 millimeter dik zijn geweest, zo liet de FIA weten. Zowel Norris als Piastri hangt nu een diskwalificatie boven het hoofd - en dat zorgt voor de nodige reacties op X. Hieronder een greep uit de comments.

Artikel gaat verder onder video

Imagine...and then Verstappen is in prime position for championship 5 — This Old Man (@Heplayedfour) November 23, 2025

Max is going to win this Championship

FIA is going to make sure of it 😂 — Sibusiso (@Sibusis00) November 23, 2025

Looks like a slippery situation — BLOCKXS.COM (@blockxs) November 23, 2025

that’s slam dunk DSQ — LN4 - #X11Wins (@LN11Wins) November 23, 2025

So McLaren are fucking up their championship for the drivers themselves, you can’t make this up 😩🤣 — Mathijs 🏁🏎️ (@ThiesK_F1) November 23, 2025

But no investigation in Mexico at all to keep rbr in the title fight🤣 — Priscilla (@LeafPriscilla) November 23, 2025

Ofcourse they want to protect golden boy Verstappen. What a joke — joost (@pimfortuyn1999) November 23, 2025

Gerelateerd