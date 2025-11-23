Norris én Piastri mogelijk gediskwalificeerd: zó reageert het internet op chaos in Vegas
Norris én Piastri mogelijk gediskwalificeerd: zó reageert het internet op chaos in Vegas
De chaos in Las Vegas is compleet: zowel Lando Norris als Oscar Piastri staan op het punt gediskwalificeerd te worden. GPFans bracht al het nieuws dat Norris mogelijk te weinig brandstof over had aan het einde van de race, maar zojuist is bekend geworden dat de FIA een onderzoek heeft ingesteld naar beide coureurs van McLaren met betrekking tot de vloer. Op social media regent het reacties.
Norris kwam aanvankelijk als tweede over de streep tijdens de Grand Prix in Vegas en leek hiermee zijn wereldtitel zo goed als veilig te hebben gesteld. Maar al vrij snel werd duidelijk dat de uitslag nog niet definitief was. Norris moest aan het einde bijzonder rustig aan rijden om brandstof te sparen en na afloop ging de FIA bij McLaren langs om de hoeveelheid brandstof te meten in de bolide van de Brit. Daar kwam zojuist bij dat de officials een onderzoek zijn gestart naar de planken onder de vloer van beide McLaren's. Deze zouden bij de meting minder dan 9 millimeter dik zijn geweest, zo liet de FIA weten. Zowel Norris als Piastri hangt nu een diskwalificatie boven het hoofd - en dat zorgt voor de nodige reacties op X. Hieronder een greep uit de comments.
Gerelateerd
Net binnen
Dít is de stand in het WK als Norris en Piastri gediskwalificeerd worden in Vegas
- 22 minuten geleden
- 7
BREAKING: Norris én Piastri naar de stewards, diskwalificatie nog dichterbij
- 52 minuten geleden
- 15
Verstappen lacht om McLaren: "Ik hoorde het al!"
- 5 minuten geleden
Norris én Piastri mogelijk gediskwalificeerd: zó reageert het internet op chaos in Vegas
- 43 minuten geleden
- 4
Mickey Mouse steelt show na zege Verstappen in Vegas: "What the f*ck?"
- 1 uur geleden
FIA stuurt extra mankracht naar McLaren, mediasessie Norris uitgesteld
- 1 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november