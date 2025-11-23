Het hing al even in de lucht, maar het is nu officieel: Lando Norris moet zich na de F1 Grand Prix van Las Vegas melden bij de stewards. De verrassing is echter dat Oscar Piastri tevens naar het kamertje van de FIA moet.

Norris kwam als tweede aan de finish op het Las Vegas Strip Circuit, terwijl Oscar Piastri het met de vierde plek moest doen. Na afloop van de wedstrijd is Jo Bauer, het technisch hoofd van de FIA, direct naar de garage van McLaren gestapt. Dat is zeer ongebruikelijk. McLaren schermde de garagedeuren in een soort paniektoestand af. Al gauw deden geruchten de ronde dat Norris niet genoeg brandstof aan boord had bij de finish. Iedere bolide moet tenminste 1 kilogram brandstof hebben, anders kan de FIA geen monster testen, en dat levert een diskwalificatie op. Het onderzoek van de internationale autosportbond gaat echter om een andere technische overtreding.

Diskwalificatie dreigt voor Norris én Piastri

Het probleem is niet de brandstof, maar de plank die gemonteerd is aan de vloer. Dat heeft de FIA aan onder andere GPFans laten weten. "De gemeten dikte [van de achterste skid block] was minder dan 9 millimeter", aldus de FIA. Dit is echter niet alleen bij Norris het geval, maar ook bij Piastri.

Een overtreding van het technisch reglement is eigenlijk automatisch een diskwalificatie, al is dat nu nog niet officieel. Eerst moet een vertegenwoordiger van McLaren zich melden bij de stewards. Dit gebeurt om 8:45 uur Nederlandse tijd. Daar zullen de stewards de knoop moeten doorhakken over een straf voor beiden.

Als Norris gediskwalificeerd wordt, zal Max Verstappen, die in Las Vegas won, niet een achterstand hebben van 42 punten, maar van 24 punten.

