McLaren onder vuur na uitdagen Verstappen: "Echt het domste wat je tegen Max kan zeggen"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam geschreven. De Nederlander was de concurrentie te snel af en kwam als eerste over de streep in de gokstad. En dat maakt indruk op het internet.

Verstappen ving de race in Nevada aan vanaf de tweede plaats, maar wist in de eerste bocht de leiding over te nemen van Lando Norris. De Brit verremde zich en moest de Red Bull Racing-coureur langszij laten komen. Richting de slotfase van de race leek het er even op dat Norris de pace had om het gat naar Verstappen te dichten, maar iedere keer dat de Brit aanzette, counterde de Limburger zijn rondetijden. Norris moest in de laatste paar ronden daarnaast brandstof besparen, waardoor Verstappen met een ruime voorsprong als eerste over de streep kwam.

Artikel gaat verder onder video

MAX VERSTAPPEN WINS IN LAS VEGAS! 👏🏆



He takes his second victory on the Strip in dominant style! 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/y2MEBqEo4y — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

“hey lando we gonna go after Max”



stupidest thing to say, you just gave Max a motive to drive with no mistakes



Max is him — Yonan (@defimhamad) November 23, 2025

Max being Max! 🚀



Fastest lap on the last lap just for fun! 🏎️ pic.twitter.com/mxxV9oPl0S — Alex (@afdz_dev) November 23, 2025

Gerelateerd