McLaren onder vuur na uitdagen Verstappen: "Echt het domste wat je tegen Max kan zeggen"
McLaren onder vuur na uitdagen Verstappen: "Echt het domste wat je tegen Max kan zeggen"
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam geschreven. De Nederlander was de concurrentie te snel af en kwam als eerste over de streep in de gokstad. En dat maakt indruk op het internet.
Verstappen ving de race in Nevada aan vanaf de tweede plaats, maar wist in de eerste bocht de leiding over te nemen van Lando Norris. De Brit verremde zich en moest de Red Bull Racing-coureur langszij laten komen. Richting de slotfase van de race leek het er even op dat Norris de pace had om het gat naar Verstappen te dichten, maar iedere keer dat de Brit aanzette, counterde de Limburger zijn rondetijden. Norris moest in de laatste paar ronden daarnaast brandstof besparen, waardoor Verstappen met een ruime voorsprong als eerste over de streep kwam.
Gerelateerd
Net binnen
Dít is de stand in het WK als Norris en Piastri gediskwalificeerd worden in Vegas
- 21 minuten geleden
- 6
BREAKING: Norris én Piastri naar de stewards, diskwalificatie nog dichterbij
- 51 minuten geleden
- 15
Verstappen lacht om McLaren: "Ik hoorde het al!"
- 4 minuten geleden
Norris én Piastri mogelijk gediskwalificeerd: zó reageert het internet op chaos in Vegas
- 42 minuten geleden
- 4
Mickey Mouse steelt show na zege Verstappen in Vegas: "What the f*ck?"
- 1 uur geleden
FIA stuurt extra mankracht naar McLaren, mediasessie Norris uitgesteld
- 1 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november