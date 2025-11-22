Tijdens de kwalificatie werd de start van Q2 met een paar minuten uitgesteld. Het was niet helemaal duidelijk wat er aan de hand was, maar uit beelden van Sky Sports F1 blijkt dat Lewis Hamilton mogelijk de oorzaak was. De Engelsman rijdt op eigen houtje het paaltje in bocht 14 om en analist Anthony Davidson begrijpt weinig van die actie.

Hamilton stond na afloop met een zuur gezicht de pers te woord. De Engelsman had zojuist de slechtste kwalificatie uit zijn carrière achter de rug, waarbij hij als twintigste werd afgevlagd. Bij Ferrari komt het af en toe voor dat coureurs blijven steken in Q1, maar sinds 2009 is het niet voorgekomen dat een Ferrari-coureur als twintigste werd afgevlagd. Mogelijk had Hamilton schade aan zijn wagen door het paaltje, al is daar momenteel niets over bekend.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton rijdt op paaltje in

Davidson analyseert de onboardbeelden van Hamilton, die te vroeg lijkt in te sturen in bocht 14. Daardoor snijdt hij de bocht af en neemt hij het paaltje mee. “Met nog twee minuten te gaan ziet hij Albon voor zich. Ik weet niet precies waar hij denkt dat hij de auto plaatst, maar hij rijdt gewoon over dat paaltje heen… Misschien kijkt hij wel naar zijn dashboard of iets dergelijks, maar hij raakt dat paaltje. Is het onder de auto gekomen en vast komen te zitten? Dat zou kunnen verklaren waarom de snelheid er ineens uit was.”

Gerelateerd