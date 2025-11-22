Albon baalt van FIA na door laten gaan Q1 in Las Vegas: 'Ik was verrast dat we reden'
Albon baalt van FIA na door laten gaan Q1 in Las Vegas: 'Ik was verrast dat we reden'
Als het aan Alexander Albon had gelegen, was Q1 niet verreden op het moment dat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas überhaupt verreden werd. De coureur van Williams werd zelf zestiende en kwam niet uit Q1, maar stelde achteraf dat de eerste sessie van de kwalificatie levensgevaarlijk was.
In gesprek met Motorsport.com stelt Albon dat hij verrast was dat Q1 gewoon verreden werd en de FIA niet ingreep. "Ik ben eerlijk gezegd verrast dat we überhaupt reden. De aquaplaning richting bocht 14 was ongelofelijk. Het was een loterij of je het zou houden of niet. Het was echt link. Doordat er geen lange snelle bochten zijn, blijft de regenband heel. Dat zag je een paar jaar geleden in Canada ook. Dat is ook een circuit waar je remt in een rechte lijn en daarna weer accelereert. Dus dat ging op zich prima. Maar het was alsnog absoluut tegen de limiet.”
Albon vraagt zich af of kwalificatie verreden had moeten worden
Albon moest denken aan Turkije 2022. “Ik denk dat Turkije 2020 nog steeds de ergste was, maar dit kwam er wel dicht bij. Ik denk dat je je kunt afvragen of we überhaupt hadden moeten rijden. Het had zeker een rode vlag kunnen zijn. Dan had je in elk geval wat van die willekeur door aquaplaning weggenomen, en waren we later gewoon verder gegaan met kwalificeren. Ze zagen dat auto’s aan het aquaplanen waren, dus misschien hadden ze al iets eerder kunnen ingrijpen. Aan de andere kant was het ook weer niet onwerkbaar. Maar het zat echt op de grens.”
Albon baalt ook van eigen kwalificatie
Ondanks dit alles is hij ook kritisch op zijn eigen kwalificatie en van Williams, gezien waar Carlos Sainz uiteindelijk terecht is gekomen (P3). “Op veel manieren was het frustrerend. We moeten analyseren waar we precies op de baan zaten, maar we zaten helaas in een langzamere groep, bestaande uit Lewis [Hamilton], ikzelf en Liam [Lawson]. Volgens mij reden we met z’n allen niet zo snel, en ik reed telkens naar hen toe, waardoor ik continu in vuile lucht zat. Ik had uiteindelijk maar één ‘schone’ ronde, dus die moest meteen raak zijn. Maar ik maakte een foutje en dat was het.”
