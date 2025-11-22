Verstappen zet Norris op scherp in Las Vegas: "Als er een klein beetje ruimte is..."
Max Verstappen heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix van Las Vegas. Onder natte en spekgladde omstandigheden wist de Nederlander het maximale uit zijn RB21 te halen, waardoor hij zondag enkel Lando Norris voor zich hoeft te dulden. Verstappen geeft echter direct na afloop een duidelijke waarschuwing af aan de McLaren-coureur.
De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas bleek een bijzonder lastige. Het stratencircuit in de gokstad kent van zichzelf al weinig grip, maar onder de natte, koude omstandigheden van de zaterdag, bleek het echt een ijsbaan. Verstappen wist zich uiteindelijk als tweede te kwalificeren, achter Lando Norris. De leider in het wereldkampioenschap kende wederom een foutloze sessie en was de concurrentie bij uitstek te snel af. De Brit hoeft echter niet op cadeautjes te rekenen bij de start van de race.
Realistisch zijn
In gesprek Viaplay krijgt Verstappen de vraag of hij dit soort omstandigheden wel eens eerder heeft meegemaakt. "Niet in de Formule 1. Ja, jawel. Turkije, 2021. Dat was ook heel leuk. Uiteindelijk wil je geen twee worden, maar je moet realistisch zijn. Het gaat niet zoals ik wil, maar dat is het hele seizoen al zo. De auto gaat niet zo goed in de regen."
Verstappen zet Norris op scherp
Verstappen vervolgt: "Op de intermediates krijgen we het niet voor elkaar ten opzichte van McLaren. Die laatste ronde voelde op de limiet, maar was dus niet goed genoeg." Met een tweede startplaats is de overwinning echter niet uit zicht. Dat weet ook de Nederlander: "We gaan het in ieder geval proberen. Als er een heel klein beetje ruimte is, dan gaan we ervoor", klinkt het met een veelzeggende glimlach.
