Volgens Formule 1-commentator Olav Mol heeft Formula One Management in Las Vegas toch wel een blunder begaan met de losgekomen putdeksel tijdens de tweede vrije training. Zo werd de sessie na zo'n tien minuten reparatiewerkzaamheden weer hervat, om vervolgens een paar minuten daarna wederom met code rood te komen.

In 2023 reisde de Formule 1 voor het eerst af naar het stratencircuit van Las Vegas. Ook dat weekend lag de vrije training stil omdat een putdeksel was losgekomen. Destijds gebeurde het bij de Ferrari van Carlos Sainz, al werd het ditmaal iets sneller opgelost. In 2019 gebeurde iets soortgelijks in Bakoe, toen George Russell, destijds nog rijdend voor Williams, een losgekomen putdeksel aan zijn wagen zag beschadigen.

Artikel gaat verder onder video

Putdeksel

Mol stelt in het Race Café van Ziggo Sport dat het nogal vreemd was: “Twee rode vlaggen voor één en dezelfde putdeksel. Belachelijk, en aan de andere kant ook weer goed. Ik moet het eerlijk zeggen. Het is raar hoe het is gelopen. Er was een marshal die zag dat er een randje omhoog kwam. Toen zijn ze gaan kijken. Er reden op dat moment geen auto’s, en toen zeiden de mensen van de FIA: het ziet er allemaal prima uit en de putdeksel ligt gewoon op de grond.” Toch zat de putdeksel nog steeds niet goed vast, zo bleek al snel. “Toen hebben ze er twee achtergelaten en toen gingen ze weer rijden. Toen zagen ze dit [putdeksel bewegen] gebeuren en hebben ze vanwege de track conditions opnieuw ingegrepen.”

Gezichtsverlies FOM

Daarbij stelt Mol dat de FOM ook heeft voorkomen dat dit tot gezichtsverlies zou leiden. “Omdat Formula One Management zelf de organisator is van deze Grand Prix, is het niet in beeld geweest. Negatief? Dat kunnen we niet hebben. Het is Amerika, voor je het weet word je aangeklaagd. Het is gewoon niet in beeld geweest,” aldus Mol.

Gerelateerd