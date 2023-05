Vincent Bruins

De Grand Prix van Azerbeidzjan van afgelopen zondag werd niet alleen door een deel van de fans, maar ook door Mercedes-teambaas Toto Wolff gelabeld als "saai". Terwijl het inkorten van de DRS-zone op het start-finishgedeelte als de oorzaak wordt aangewezen, denkt Max Verstappen het echte probleem te weten.

Red Bull Racing scoorde een derde één-tweeresultaat van het seizoen in Bakoe. Sergio Pérez versloeg Charles Leclerc in niet alleen de Sprint, maar ook in de zondagsrace om op die manier tweemaal te zegevieren. Verstappen werd derde in de Sprint na een controversieel gevecht met George Russell, voordat hij een tweede finishpositie binnensleepte in de Grand Prix.

Niet juist om DRS in te korten

"Ik heb het gevoel dat het dit jaar zeker een beetje moeilijker is geworden, omdat ze zeggen dat ze de gegevens van vorig jaar gebruiken," reageerde Pérez in de persconferentie na zijn overwinning op een vraag over de inhaalmogelijkheden na het inkorten van de DRS-zone. "Maar op de een of andere manier heb ik het gevoel dat deze auto's wat meer downforce genereren en vanwege dat beetje meer downforce, heeft de auto achter je wat meer moeite om te volgen. Dus naar mijn mening was het niet juist om de DRS in te korten, omdat het moeilijker werd om in te halen vergeleken met het jaar ervoor, dus het is iets dat we moeten herzien."

Gewicht huidige generatie auto's

Verstappen is het met Pérez eens: "Als je de regels hetzelfde houdt, zal het ieder jaar steeds weer moeilijker worden om in te halen," voegde de Nederlander eraan toe over de evolutie van de huidige generatie auto's. "En ik denk ook, vanwege het gewicht van de auto's die we tegenwoordig hebben - ze zijn namelijk behoorlijk zwaar - is het wat moeilijker te volgen in de lage snelheidsbochten, want zodra je een klein momentje hebt met zo'n gewicht, schuif je veel verder door, en is het moeilijker voor de banden, waardoor je de banden sneller oververhit." De kampioenschapsleider legde ook uit dat je meerdere, verschillende technieken kon gebruiken en meerdere racelijnen kon rijden met de vorige generatie auto's, omdat die wat minder stijf konden worden afgesteld. "Maar dat is tegenwoordig echt heel moeilijk, omdat de auto's het nu gewoon niet toestaan."