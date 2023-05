Vincent Bruins

Maandag 1 mei 2023 11:20 - Laatste update: 11:21

Toto Wolff vond de Formule 1-race in Bakoe afgelopen zondag maar saai. De teambaas van Mercedes vindt dat het onmogelijk is om in te halen en wil graag dat het sprintraceformat ook onder de loep wordt genomen.

Lewis Hamilton en George Russell kwalificeerden zich op de vrijdag als vijfde en elfde, respectievelijk. De laatstgenoemde vond plotseling wat snelheid op de zaterdag en werd vierde in de Sprint na een strijd met Max Verstappen. Op de zondag kwamen Hamilton en Russell als zesde en achtste over de streep en Russell pakte nog een extra puntje door de snelste ronde te klokken.

Sprintraceformat analyseren

"Vandaag was het geen spektakel," vertelde Wolff na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan. "Er werd niet ingehaald, zelfs niet met grote verschillen in racepace. Het was geen goede entertainment. Ik heb vandaag tussen Aston en Ferrari en ons niet kunnen weten wie er sneller was, omdat je vastzit waar je vastzit en dat is het dan zo'n beetje. We moeten weekenden met het sprintraceformat analyseren en de positieven dingen eruit halen."

Saaie race

"Het komt uiteindelijk echter allemaal aan op het racen zelf," vervolgde de Oostenrijker. "Er zijn uitdagende gevechten nodig en ik denk dat het hoogtepunt dat we [in de Sprint] zagen het gevecht tussen George en Max was. Vandaag hebben we daar niks van gezien. Zelfs als je binnen 0,2 seconden zit, is het bijna onmogelijk om in te halen, tenzij de andere coureur een foutje maakt. Het is iets waar we naar moeten kijken en uitvogelen hoe we het beter kunnen maken om een saaie race te vermijden."