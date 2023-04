Vincent Bruins

Zondag 30 april 2023 10:47 - Laatste update: 10:48

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft aangekondigd dat Bakoe in Azerbeidzjan gastheer zal zijn van de FIA Annual General Assembly en de Prize Giving dit jaar.

De FIA Annual General Assembly wordt gehouden van 4 tot en met 8 december en is een van de hoogtepunten voor de autosportbond. Organisaties die lid zijn van de FIA, komen bij elkaar met als doel ideeën die de mobiliteit en motorsport helpen, goed te keuren. Daarnaast wordt dus ook de zogenaamde Prize Giving gehouden in de hoofdstad van Azerbeidzjan. Daar worden alle trofeeën uitgedeeld aan titelwinnaars van FIA-kampioenschappen.

Mohammed Ben Sulayem

"Ik ben verheugd te kunnen bevestigen dat Bakoe gastheer zal zijn van de week van de Annual General Assembly van 2023," vertelde FIA-president Mohammed Ben Sulayem. "Ik moet de heer Anar Alakbarov en zijn team bedanken voor hun inzet en toewijding om mij te overtuigen van de prachtige stad Bakoe als gastlocatie. Het is belangrijk voor de geografische uitbreiding van de activiteiten en deelname van FIA-leden dat we belangrijke FIA-evenementen naar landen als Azerbeidzjan brengen. Gastheer zijn van FIA-evenementen zoals deze, zal ook de interesse en groei in de autosport in de regio stimuleren."

Anar Alakbarov

"We voelen ons vereerd om de Annual General Assembly en Prize Giving van de FIA voor 2023 in Bakoe te mogen organiseren," aldus Anar Alakbarov, de president van de Azerbaijan Automobile Federation (AAF) en assistent van de president van de Republiek Azerbeidzjan. "Ik ben ervan overtuigd dat het organiseren van zo'n belangrijk evenement een mijlpaal zal zijn voor de promotie van motorsport in Azerbeidzjan. Ik bedank de leden van de FIA van harte en in het bijzonder FIA-president Mohammed Ben Sulayem voor het vertrouwen en het geven van deze kans."