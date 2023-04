Jan Bolscher

Zaterdag 29 april 2023 20:59

Max Verstappen heeft recent veel teweeg gebracht met zijn uitspraken over een eventueel vroegtijdig pensioen vanwege de vele veranderingen binnen de Formule 1. In gesprek met Viaplay wordt hij naar deze opmerkingen gevraagd.

Met oorspronkelijk 24 raceweekenden op de kalender dit jaar en het aantal sprintraces van drie opgekrikt naar zes, krijgen zowel de Formule 1-coureurs als alle teamleden te maken met een steeds voller wordend programma. Verstappen heeft de afgelopen maanden dan ook meerdere keren op laten tekenen dat hij niet uit sluit na 2028, als zijn huidige contract bij Red Bull Racing afloopt, een punt achter zijn carrière in de koningsklasse te zetten. Zo vertelde hij in Melbourne dat hij zich druk maakt om het steeds verder veranderende DNA van de sport en of het het allemaal nog wel waard is als de kalender steeds voller wordt.

Artikel gaat verder onder video

Seizoen 2028

Op de donderdag in Azerbeidzjan voegde hij wat context aan die opmerkingen toe met de woorden: "Ik hou wel van racen. Ik hou wel van winnen. Ik weet natuurlijk dat het salaris en alles goed is en dat je een goed leven hebt. Maar is het ook echt een goed leven? Soms kom je op een punt in je carrière dat je misschien andere dingen wilt doen." In gesprek met Viaplay wordt Verstappen gevraagd naar zijn opmerkingen over stoppen na 2028: "Ja, maar ja. Dan ben ik ook al 31 dus dan heb ik er aardig wat seizoenen opzitten", klinkt het. "Maar dat zien we dan wel, misschien vind ik het dan nog heel leuk en dan denk je: we gaan nog even door."

Gerommel

Op de vraag of er te veel wordt gerommeld met de opzet van de raceweekenden, vervolgt de tweevoudig wereldkampioen: "Ik denk niet dat het format wat we altijd hebben gehad, fout is. Dat is ook een beetje de magie van de Formule 1, en dat is met andere sporten ook zo. Je bent er op die manier mee opgegroeid. Dat is wat je er mooi aan vond toen je begon te kijken, en door de jaren heen is er natuurlijk best wel wat veranderd. Op een gegeven moment is dat allemaal heel snel te begrijpen, maar als je soms van buitenaf kijkt denk je: 'Ja, waar zijn we nu voor aan het rijden of aan het kwalificeren? Welke banden mogen nu wel en straks niet? Hoeveel minuten hebben we nu?' Ik denk dat het heel belangrijk is om het racen niet uit het oog te verliezen, want daar draait het uiteindelijk wel om."