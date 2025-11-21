Charles Leclerc kreeg na afloop van de tweede vrije training van de F1 Grand Prix van Las Vegas een onderzoek aan zijn broek. Zijn Ferrari was stilgevallen en vervolgens zou hij mogelijk een overtreding hebben begaan. De FIA heeft zojuist uitspraak gedaan.

Lando Norris was het snelst tijdens de laatste trainingssessie van de donderdagnacht met een rondetijd van 1:33.602. De kampioenschapsleider was echter een van de weinige coureurs die een representatieve kwalificatierun kon doen. Er werd met nog iets meer dan twintig minuten op de klok met de rode vlaggen gezwaaid. Er was een putdeksel losgeraakt in bocht 17. VT2 werd met nog 6 minuten te gaan hervat, maar al gauw werd het opnieuw geneutraliseerd. Marshals bij bocht 17 lieten wedstrijdleider Rui Marques opnieuw weten dat de putdeksel loszat.

Stewards vellen oordeel over Leclerc

In die laatste 6 minuten was Leclerc tot stilstand gekomen. Hij parkeerde de Ferrari achter de Tecpro-muur bij bocht 5. Hij had van race-engineer Bryan Bozzi opdracht gekregen om niet te schakelen en dus wees dat op een probleem met de versnellingsbak. Leclerc stapte uit en werd vervolgens door de FIA onderzocht voor het "niet terugplaatsen van zijn stuurtje en het niet uitzetten van de ERS". ERS staat voor Energy Recovery System, het hybridesysteem dus.

De stewards hebben besloten om de Monegask geen straf op te leggen. Leclerc legde in het kamertje van de FIA uit dat hij de auto in neutraal probeerde te zetten, maar dat het niet lukte. Hij zette de motor uit en stapte uit. Het lukte de marshals ook niet om de Ferrari in neutraal te krijgen en Leclerc zette de auto weer aan om zelf nog een poging te wagen. Daarna lukte het pas om alles volledig uit te zetten. Aangezien het gaat om een mechanisch probleem en niet een geval van Leclerc die de regels aan zijn laars lapt, krijgt hij dus geen straf.

A suspected gearbox problem forced Charles Leclerc to stop on track in FP2! 😳✋#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/xcladTLnlC — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

