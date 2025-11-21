Ondanks dat er nog slechts drie raceweekenden te gaan zijn met deze generatie Formule 1-auto, worden er toch nog upgrades geïntroduceerd. McLaren heeft nieuwe onderdelen meegenomen naar de Grand Prix van Las Vegas, maar Red Bull Racing heeft gereageerd. Ze lijken bij Max Verstappen dus nog altijd niet te hebben opgegeven, ondanks de achterstand van 49 punten in het kampioenschap.

McLaren heeft een nieuwe voorvleugel én een nieuwe achtervleugel ontwikkeld voor het Las Vegas Strip Circuit. Een gewijzigde trim op een flap van de voorvleugel moet ervoor zorgen dat Lando Norris en Oscar Piastri meer balans in de auto kunnen vinden in samenwerking met de nieuwe achtervleugel, die speciaal voor de wedstrijd in de gokstad is ontwikkeld met minder downforce en minder luchtweerstand om een zo hoog mogelijk topsnelheid te creëren. Deze upgrades zijn puur en alleen voor Las Vegas.

Artikel gaat verder onder video

Flaps op de voorvleugel

De upgrade van Red Bull is voor Las Vegas bedoeld, maar zou ook op andere momenten ingezet kunnen worden, en kan gebruikt worden om meer te leren over de werkwijze in 2026. Max Verstappen heeft een nieuwe voorvleugel gekregen. Waar het bij McLaren gaat om slechts een trim, heeft Red Bull compleet nieuwe flaps ontwikkeld. Ook in dit geval moet Red Bull een betere balans kunnen vinden met de verminderde downforce van de achtervleugel.

Related image

Racing Bulls is het derde en laatste team met een nieuw onderdeel. Daar is een achtervleugel speciaal voor Las Vegas ontwikkeld met weinig downforce vanwege het lange rechte stuk op de Strip.

Gerelateerd