Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen velt oordeel over Norris: "Ik heb niets om over te liegen"

Vincent Bruins
Max Verstappen lijkt dit jaar geen vijfde achtereenvolgende wereldtitel in de Formule 1 te kunnen scoren na twee perfecte weekenden van Lando Norris in Mexico-Stad en São Paulo. In aanloop naar de F1 Grand Prix van Las Vegas heeft de coureur van Red Bull Racing een achterstand van 49 punten op Norris. Verstappen velt zijn oordeel over de Brit en zijn seizoen.

Verstappen was na de zomerstop bezig met een geweldige comeback. Na zijn thuisrace op het Circuit Zandvoort lag hij 104 punten achter op Oscar Piastri. Inmiddels is Norris de kampioenschapsleider na podiums in Singapore en Texas en na overwinningen in Mexico-Stad en São Paulo. Verstappen wist ondertussen zijn achterstand terug te brengen tot 36 punten, maar dat gat is inmiddels gegroeid naar 49 punten. Aangezien er slechts 83 punten te verdienen zijn en Piastri niet in vorm is, lijkt Norris zijn eerste F1-kampioenschap te gaan pakken. Als hij drie keer vierde wordt en niet eens punten scoort in de Sprint in Qatar, zelfs dan kan Verstappen hem niet in de puntenstand inhalen.

Geduld van Norris wordt beloond

Nadat Verstappen vorig jaar zijn vierde achtereenvolgende titel in Las Vegas veiligstelde, vertelde hij Norris in de mediapen dat "jouw tijd nog wel komt". En die tijd lijkt dit seizoen te zijn gekomen. Ziet Verstappen dit jaar een andere Norris? "Ja, de laatste tijd wel, met hoe goed hun weekenden zijn geweest. In dat opzicht is het zeker een beetje anders", antwoordde de Limburger.

Dit is alweer het zevende seizoen van Norris in de koningsklasse, nadat hij bij McLaren was begonnen toen het nog een team in het middenveld was. Het geduld om bij de formatie uit Woking te blijven, betaalt zich nu uit. "Maar ieder jaar groei je ook en leer je van je fouten of weekenden waarin je denkt dat je het beter had kunnen doen. Dat geldt voor iedereen, niet alleen Lando. En wat ik vorig jaar zei, dat meende ik. Ik heb niets om over te liegen en dat is dit seizoen duidelijk geworden. Soms moet je gewoon even geduld hebben en wachten totdat het jouw moment is."

