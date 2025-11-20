John Elkann, die opzien baarde na Brazilië door Lewis Hamilton en Charles Leclerc publiekelijk aan te spreken en te vertellen wat minder te praten en zich meer te focussen, heeft nu repliek gekregen vanuit Lewis Hamilton zelf. De Brit ontkent zich niet te focussen op het racen én prijst de passie van zijn baas.

Hamilton, die momenteel een moeilijk debuutjaar bij het team van Ferrari beleeft, geeft desondanks blijk van begrip voor de intenties van Elkann. "We spreken soms meerdere keren per week, dus we hebben sindsdien meerdere keren gesproken. Het gaat erom het team samen te brengen", zo citeert Sky Sports Hamilton. "De passie zit gewoon zo diep. Maar ik hou daarvan en ik kan het iemand nooit kwalijk nemen dat hij zo'n passie heeft."

Aan racen denken tijdens het slapen

Opmerkingen dat Hamilton dus meer op racen zou moeten focussen, slaat hij in de wind: "Niet echt. Ik word wakker met racen en ik ga er ook mee slapen. Ik denk er ook aan terwijl ik slaap. Als het iets zou kunnen zijn, is het juist dat ik het af en toe wat meer los moet laten." Ondanks de hoge verwachtingen die er rond het seizoen van Ferrari heersten, weten de Italianen tot dusver nog geen enkele Grand Prix te winnen in 2025. Hamilton benadrukt desondanks de gedrevenheid van het team om van de situatie te verbeteren en zijn eigen vastberadenheid om ze daarbij te helpen. "We moeten allemaal verantwoordelijkheid nemen in dit team."

Aandacht voor Ferrari

Hamilton vervolgt: "We moeten allemaal ons steentje bijdragen. En ik weet dat er zoveel passie in dit team zit, in elk lid van dit team. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de buitengewone inzet die iedereen in de fabriek week na week blijft leveren. We weten dat het team Ferrari is, dus is er altijd enorm veel aandacht, niet altijd in positieve zin, maar we zetten ons allemaal volledig in om dit te veranderen. Ik denk dat er een geweldige harmonie heerst binnen dit team, ondanks alle ups en downs die we hebben gehad. Ik denk dat iedereen zich gewoon richt op het gebruiken van de lessen van dit jaar om te bouwen aan een betere toekomst."

