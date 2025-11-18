Button vervolgt kritiek op Elkann: "Ga dan gewoon even praten"
Button vervolgt kritiek op Elkann: "Ga dan gewoon even praten"
Jenson Button heeft zijn kritiek op Ferrari-voorzitter John Elkann verder uitgebreid. De voormalig Formule 1-coureur vindt dat Elkann beter persoonlijk met zijn coureurs had kunnen praten in plaats van hen publiekelijk te bekritiseren. De opmerkingen van Elkann kwamen na een teleurstellend weekend voor het team tijdens de Grand Prix van São Paulo.
Na de race in Brazilië, waar zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc uitvielen, sprak Elkann zijn onvrede uit. De president van Ferrari gaf aan dat de monteurs en ingenieurs goed werk leveren, maar de rest van het team niet op niveau is. Hij riep de coureurs op om minder te praten en zich meer te focussen op de belangrijke races die er nog aan komen. Na de race in Brazilië noemde Hamilton zijn eerste seizoen bij Ferrari een "nachtmerrie", wat duidelijk in het verkeerde keelgat leek te schieten bij de Ferrari-topman.
Grote druk
Button, analist bij Sky Sports F1, benadrukt dat Ferrari altijd onder grote druk staat om te presteren, vooral omdat heel Italië wil dat het team races wint. "Ferrari heeft altijd veel druk gehad om te presteren. Elk F1-team heeft dat, maar vooral Ferrari. Heel Italië wil dat Ferrari races wint. Er is zoveel druk van buitenaf en intern voor het hele team. En dat geldt voor iedereen in dat team. Dus ik snap het, er is veel druk", zo stelt de Britse ex-wereldkampioen tegenover Sky Sports F1 The F1 Show.
Gewoon even gaan praten
Button vervolgt: Maar John heeft maar twee auto's in de rode garage. Het is heel gemakkelijk om je coureur te vinden, met hem te gaan praten en te zeggen: 'Weet je wat? Dat is niet cool. Zo doen we zaken niet. Zo werken we niet als team. Dit zijn de richtlijnen' of 'Laten we het erover hebben waarom je dat moet doen. Waarom voel je de behoefte?' Ik snap het. Je probeert te helpen. Maar zo is het altijd bij Ferrari geweest. Communicatie is het beste in alles, maar vooral in een team waar duizenden mensen aan de ontwikkeling van een auto werken en je twee coureurs hebt, twee van de beste ter wereld, ga dan gewoon even praten."
