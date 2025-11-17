Pérez zwaar gedemotiveerd laatste paar maanden bij Red Bull: 'Voelde me verloren'
Sergio Pérez onthult dat hij in de laatste maanden van zijn dienstverband bij Red Bull Racing, eind 2024, behoorlijk in de put zat. De Mexicaanse coureur, die zich voorbereidt op zijn terugkeer in de Formule 1 met Cadillac in 2026, vertelt bij Formula1.com hoe hij zijn liefde voor de sport opnieuw vond na een jaar afwezigheid.
De laatste maanden van Pérez bij Red Bull waren moeilijk. Zijn prestaties namen af en hij scoorde slechts negen punten in de laatste acht Grand Prix-weekenden van 2024. Ondanks dat hij nog twee jaar contract had, besloten hij en Red Bull om uit elkaar te gaan. Pérez voelde zich verloren zonder zijn plek. "Jazeker. Mijn laatste zes maanden bij Red Bull waren enorm moeilijk voor me, op elk gebied. Ik begon een beetje gedemotiveerd te raken door de sport en dat kon ik niet laten gebeuren, want dit is een sport die me alles heeft gegeven,” vertelt hij.
Laatste maanden Red Bull
Na die periode had hij wel een sterke behoefte aan een pauze: "Op het moment zelf, had ik niet het idee dat ik een pauze nodig had. Als je in de sport zit, ben je alleen maar bezig met je volgende race, je volgende seizoen, je volgende contract. Het is net alsof je op de automatische piloot staat. Maar wanneer je gedwongen wordt om eruit te stappen, zoals dat bij mij gebeurde, dan ga je de sport vanuit een ander perspectief zien."
Cadillac kwam in beeld
De pauze die volgde, bleek een zegen te zijn. Pérez realiseerde zich in die periode juist hoeveel hij de sport miste. Uiteindelijk klopte Cadillac aan voor een rentree in de koningsklasse. “Het voelt geweldig", zegt hij. “Na 15 jaar in de Formule 1 was het een droomscenario om een jaar vrij te nemen en dan weer fris te beginnen.”
Met zijn terugkeer is Pérez vastbesloten om zijn laatste hoofdstuk in de Formule 1 succesvol af te sluiten. Hij wil genieten van het moment en de sport met een glimlach verlaten. “De dag dat ik de sport verlaat, wil ik dat doen met een grote glimlach en veel respect, want de sport heeft me alles gegeven,” vertelt Pérez.
