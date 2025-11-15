Dr. Helmut Marko heeft zich deze week niet populair gemaakt bij fans van Lando Norris. De adviseur van Red Bull Racing vertelde dat Max Verstappen nog een kleine kans heeft op de wereldtitel, maar dat er dan wel iets mis moet gaan bij de Engelsman. Die uitspraak stuit op de woede van sommige fans.

Norris domineerde in Brazilië en heeft, mede dankzij zijn zeges op zaterdag en zondag, een gat geslagen naar nummer twee en teamgenoot Oscar Piastri. De Engelsman heeft een voorsprong van 24 punten op zijn teamgenoot en inmiddels 49 punten op nummer drie, Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Woede overheerst op social media

De uitspraak van Marko heeft inmiddels een eigen leven gekregen, waarbij sommige fans denken dat de Oostenrijker hoopt op een grote klapper van Norris.

What a way to think about winning. Phew!



Anyways, if anything has to happen to Lando, Piastri will benefit first and then Max.

So wish something to happen to both of them. Still not ideal — Anubhav Nathani (@AnubhavNathani) November 14, 2025

This comment wouldn’t spook me coming from anyone else…but it’s Helmut, so….😬 — JasmineStStudio (@JasmineStStudio) November 13, 2025

When Toto said something similar about Max, he scored 2 points in 2GP👀 — *dutch anthem playing*³³ (@dutchanthem) November 14, 2025

Give yuki a fast car and a contract, im sure he could help 👀 — Gregor 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🏳️‍🌈 (@GeoRuki6322) November 13, 2025

Michael Masi is concocting a plan to help Red bull after reading this but alas he remembers he no longer runs the FIA 😂 — @Bacayr74 (@Bacayr74) November 13, 2025

Never understood anyone who likes that team. Threatening a crash? If fans said that about max they get flamed but this NON member of the f1 team is no consequence? — greg (@Blankazoid) November 14, 2025

There’s no Masi to help you this time buddy. — Doc789 (@doc_86) November 13, 2025

Old man can't hold back anymore. 🤣 — X17 (@kumarvikash) November 14, 2025

Gerelateerd