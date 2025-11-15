close global

Social media hoort uitspraak Marko over Norris aan: 'Masi kan jullie niet helpen'

Redactie
Dr. Helmut Marko heeft zich deze week niet populair gemaakt bij fans van Lando Norris. De adviseur van Red Bull Racing vertelde dat Max Verstappen nog een kleine kans heeft op de wereldtitel, maar dat er dan wel iets mis moet gaan bij de Engelsman. Die uitspraak stuit op de woede van sommige fans.

Norris domineerde in Brazilië en heeft, mede dankzij zijn zeges op zaterdag en zondag, een gat geslagen naar nummer twee en teamgenoot Oscar Piastri. De Engelsman heeft een voorsprong van 24 punten op zijn teamgenoot en inmiddels 49 punten op nummer drie, Verstappen.

Woede overheerst op social media

De uitspraak van Marko heeft inmiddels een eigen leven gekregen, waarbij sommige fans denken dat de Oostenrijker hoopt op een grote klapper van Norris.

