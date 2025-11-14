Max Verstappen is de enige coureur binnen het Red Bull-kamp met een contract voor volgend jaar. Het is dus nog de vraag welke coureurs de overige drie zitjes gaan bekleden. Juan Pablo Montoya denkt te weten hoe het ingevuld gaat worden.

Red Bull is het enige merk in de Formule 1 met twee teams: grootmacht Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Max Verstappen ligt ook in 2026 vast bij het hoofdteam, maar zowel teammaat Yuki Tsunoda als Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar hebben nog geen contract voor 2026 op zak. Hadjar lijkt daarbij de enige te zijn die zich geen zorgen hoeft te maken. Red Bull-topman Helmut Marko heeft al uitgesproken dat hij volgend jaar in de Formule 1 zal rijden. De vraag is alleen of hij promotie krijgt naar Red Bull Racing, of bij het zusterteam blijft.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull is politieker geworden

En nu het vrijwel zeker lijkt dat Arvid Lindblad vanuit de Formule 2 over zal komen naar Racing Bulls volgend jaar, is de vraag, wie moet er vertrekken? Tsunoda of Lawson. "Ik denk dat de kans klein is dat Tsunoda moet vertrekken, vanwege politieke redenen", vertelt Juan Pablo Montoya in de podcast MontoyaAS. "Als Helmut Marko de beslissing zou nemen, zou ik zeggen dat de kans negentig procent is dat Tsunoda moet vertrekken. Maar de zaken liggen een beetje anders. Red Bull is iets politieker geworden. Het Oostenrijkse kamp van Red Bull lijkt iets meer controle te willen hebben over wat er in het team gebeurt. Dus nu er drie stoeltjes beschikbaar zijn, zullen de dingen een beetje anders gaan."

Tsunoda nog een jaartje geven

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Lindblad gaat absoluut promoveren. De vraag is wie er moet vertrekken: Tsunoda of Lawson. Dat is in principe het plan dat op tafel ligt. Yuki doet het niet perfect, maar hij is wel beter geworden. Als ze hem nog een jaar de tijd zouden geven, denk ik dat hij de dingen op een rijtje kan krijgen. Het zou dus niet per se logisch zijn om hem te ontslaan."

Gerelateerd