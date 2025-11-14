Guenther Steiner is van mening dat het grote contrast tussen Red Bull Racing-teammaten Max Verstappen en Yuki Tsunoda laat zien hoe knap het is wat de Nederlander iedere keer weer voor elkaar weet te krijgen.

Het verschil tussen de coureurs van Red Bull Racing is ook dit jaar weer enorm. Waar Max Verstappen met 341 punten op de derde plaats staat en hoewel Red Bull Racing haar zaken niet voor elkaar heeft dit jaar, nog steeds kans maakt op het wereldkampioenschap, staat Yuki Tsunoda met 28 punten op de zeventiende plaats. Het is een publiek geheim dat de auto van Red Bull Racing de afgelopen jaren enorm lastig te besturen is. Daar komt nog bij dat het team logischerwijs qua ontwikkeling van de auto meer kijkt naar de voorkeuren van de viervoudig wereldkampioen, dan van de tweede coureur. De uitdaging voor Tsunoda is dus groot. Maar wat zegt het over Verstappen dat hij in een niet denderde auto toch zo'n uitdaging voor de coureurs van McLaren weet te vormen?

Dingen die niemand kan

Guenther Steiner snijdt het onderwerp aan in de podcast Red Flag: "Kijk eens naar die kerel", klinkt het. "Hij doet iedere keer weer dingen die niemand anders kan. En ik ben echt fan van zijn teamgenoot, Yuki Tsunoda. Maar Yuki krijgt het gewoon niet voor elkaar." De host benadrukt vervolgens dat de afgelopen jaren, niemand in die tweede Red Bull heeft weten te presteren.

Verstappen de beste volgens Steiner

Steiner vervolgt: "Maar wat zegt dat over Max? Dat hij de beste is. En wat zegt dat over Tsunoda? Hij is maar een mens. Net als wij allemaal. En Max is ook gewoon Max. Ik hou van Yuki. Het is echt een leuke jongen, maar hij heeft het ontzettend moeilijk. Kijk naar wat Max allemaal voor elkaar krijgt in die auto."

